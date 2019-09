Diretta Italia Inghilterra/ Streaming video e tv: ultimo test per gli azzurri (rugby)

Italia Inghilterra, in diretta dal Saint James Park di Newcastle, è la partita amichevole di rugby in programma oggi venerdì 6 settembre 2019, con fischio d’inizio previsto per le ore 20,45 per il fuso orario italiano. Si chiude con la nazionale inglese il cammino di avvicinamento dell’Italia del rugby ai mondiali in Giappone, previsti per fine mese. Dopo quindi due mesi di ritiro e test match importanti contro Irlanda, Russia e Francia, nello spogliatoio del ct O’Shea è tempo di tirare le fila: le liste di convocazione per l’appuntamento iridato sono già state diramate ed è tempo quindi solo di perfezionare la preparazione dei nostri azzurri, prima di partire per il Sol levante. Prima però ecco l’ostacolo inglese, di certo uno dei nostri rivali più ostici: ci attende un’amichevole di grande spessore.

INFO STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA DIRETTA ITALIA INGHILTERRA

Contrariamente a quanto accaduto per i primi test match di rugby per gli azzurri, la diretta tra Italia e Inghilterra sarà visibile in diretta tv esclusivamente sul satellite: l’appuntamento sarà infatti alle ore 20,45 al canale Sky sport Uno, al numero 201 del telecomando. La diretta streaming video sarà quindi offerta esclusivamente agli abbonati al servizio tramite la ben nota App Sky Go. Ulteriori aggiornamenti saranno naturalmente disponibili sui profili social della federazione italiana Rugby.

DIRETTA ITALIA INGHILTERRA: IL CONTESTO

Come annunciato prima, la diretta tra Italia e Inghilterra di questa sera sarà l’ultimo banco di prova degli azzurri prima di partire per il Giappone, che tra poche settimane ospiterà i mondiali 2019. Prima di lasciare l’Italia vi sarà un’altra settimana di preparazione a Sugadaira per i nostri beniamini, ma sarà con gli inglesi l’ultimo vero test match. Oltre al calendario e al contesto, ovviamente a rendere speciale questa amichevole è il valore degli avversari. La nazionale guidata dal ct Eddie Jones infatti rimane tra le favorite per il tabellone finale della prossima manifestazione iridata (ma sono le nazionali dell’emisfero australe le favorite per il titolo) e ben ne conosciamo il valore, potendola sfidare in occasione del Sei Nazioni. Non sarà quindi un test match facile per i nostri beniamini, i quali dopo il trionfo con la Russia, sono stati amaramente sconfitti dalla Francia solo pochi giorni fa, mostrando di avere ancora del lavoro da fare prima di partire per il Giappone. Staremo a vedere che dirà il campo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA