Diretta Italia Inghilterra/ Streaming video Rai 1: la finale degli Europei 2020!

DIRETTA ITALIA INGHILTERRA: LA FINALE!

Italia Inghilterra, in diretta da Wembley alle ore 21:00 di domenica 11 luglio, è l’appuntamento con la storia: la finale degli Europei 2020 vede presente la nostra nazionale, che torna a giocarsi il titolo continentale a 9 anni dal poker incassato dalla Spagna. Quel gruppo era nuovo e aveva sorpreso tutti, quello di Roberto Mancini partiva forse alle spalle di altre squadre ma è arrivato in finale con pieno merito ed esprimendo un bellissimo gioco corale, dimostrando di essere gruppo e di saper soffrire (vedi semifinale contro la Spagna), trovando di volta in volta protagonisti diversi nella sua cavalcata.

Ora naturalmente ci crediamo, consapevoli di non essere inferiori agli inglesi; vero però che sono loro a giocare in casa e i 60000 di Wembley potranno essere un fattore, così come è vero che l’Inghilterra ha subito un solo gol – su calcio da fermo – in tutto il torneo, torna in finale dopo 55 anni e agli Europei non l’aveva mai giocata. Come dire: una squadra in missione. Detto questo, si parte in equilibrio ed è davvero difficile capire chi riuscirà a vincere il trofeo; noi per il momento possiamo metterci in attesa della diretta di Italia Inghilterra (e che attesa) provando a indovinare quali saranno le mosse da parte dei due CT per la finale degli Europei 2020, dunque leggendo insieme le probabili formazioni della partita.

DIRETTA ITALIA INGHILTERRA STREAMING VIDEO RAI 1: COME VEDERE LA FINALE DEGLI EUROPEI 2020

La diretta tv di Italia Inghilterra sarà trasmessa ovviamente da Rai 1, dunque sarà un appuntamento in chiaro per tutti sul digitale terrestre e sarebbe stato così anche se gli azzurri non fossero arrivati a questa partita. Ci sarà la possibilità di visione in mobilità con il sito o l’app ufficiali di Rai Play, in alternativa come sempre gli abbonati alla televisione satellitare si potranno rivolgere a Sky Sport Uno per seguire la finale degli Europei 2020, con il servizio di diretta streaming video accessibile senza costi aggiuntivi grazie all’applicazione Sky Go. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA INGHILTERRA

Per Italia Inghilterra sia Gareth Southgate che Roberto Mancini dovrebbero confermare le scelte operate in semifinale. Partiamo allora dai tre leoni, che sono tornati a giocare con il 4-2-3-1: in porta va Pickford, davanti a lui ci sono Stones e Maguire con due terzini che saranno Walker e Shaw. La mediana sarà composta da Declan Rice, uno degli intoccabili della nazionale, e il cresciutissimo Kalvin Phillips; sulla trequarti va verso la conferma Saka (preferito a Grealish), naturalmente non è in discussione la maglia di Sterling e anche Mount dovrebbe avere il posto, poi spazio a Kane come centravanti con licenza di svariare su tutto il fronte offensivo.

Se vogliamo, nell’Italia il dubbio è legato a Rafa Toloi, che a sorpresa potrebbe prendere il posto a destra: in questo caso Di Lorenzo a sinistra e Emerson Palmieri in panchina. Davanti a Gigio Donnarumma agiranno Bonucci e Chiellini, a centrocampo Verratti sarà comunque confermato come mezzala al fianco del talismano Jorginho, con Barella a fungere da altra mezzala. Poi, un tridente offensivo nel quale Immobile rischia un po’ sulla pressione di Belotti ma è comunque favorito, così come Federico Chiesa su Domenico Berardi (che potrebbe comunque sparigliare le carte) mentre Lorenzo Insigne è certo della maglia come laterale sinistro.

QUOTE E PRONOSTICO

Per Italia Inghilterra e un pronostico sulla finale degli Europei 2020 possiamo consultare le previsioni sancite dall’agenzia Snai: secondo questo bookmaker c’è grande equilibrio ma i tre leoni sono leggermente favoriti, con un valore di 2,70 volte la puntata sul segno 2 che identifica la loro vittoria. Per contro, il segno 1 sul quale puntare per il successo degli azzurri vi farebbe guadagnare 2,95 volte quello che avrete messo sul piatto; l’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, porta in dote una vincita che ammonta a 3,00 volte l’importo investito, e dunque anche in questo caso siamo molto vicini nelle stime della partita.



