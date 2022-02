Diretta Italia Inghilterra/ Streaming video Tv8: esordio casalingo per gli azzurri

DIRETTA ITALIA INGHILTERRA: SECONDA GIORNATA DEL SEI NAZIONI

La diretta Italia Inghilterra, match di rugby maschile valido per la seconda giornata del Guinness Sei Nazioni 2022, andrà in scena domenica 13 febbraio alle ore 16.00 allo Stadio Olimpico di Roma. È l’esordio casalingo per gli azzurri, che alla prima giornata, come prevedibile, sono stati battuti dalla Francia (risultato finale 37-10) in un impegno certamente non semplice. È per questa ragione che tra le mura amiche cercheranno adesso di rifarsi.

Anche gli ospiti, tuttavia, non hanno brillato all’esordio ed hanno dunque voglia di trovare la rivalsa. L’Inghilterra, infatti, è uscita sconfitta dal match contro la Scozia (risultato finale 20-17). La sfida valida per la seconda giornata si preannuncia per cui molto accesa, dato che nessuna delle due compagini vuole incassare un’altra brutta sconfitta. Gli allenatori, da parte loro, hanno già programmato alcune novità nelle formazioni che scenderanno in campo allo Stadio Olimpico di Roma: il c.t. italiano Kieran Crowley ne ha messe in atto tre, mentre il c.t. inglese Eddie Jones ben otto.

DIRETTA ITALIA INGHILTERRA STREAMING VIDEO TV8: COME SEGUIRE IL MATCH

La diretta tv di Italia Inghilterra, valida per la seconda giornata del Guinness Sei Nazioni 2022, sarà trasmessa in chiaro in televisione sul canale del digitale terrestre Tv8, oltre che in abbonamento sul satellite su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena con tanto di interviste ai protagonisti e highlights. L’emittente ha infatti acquisito i diritti televisivi in diretta di Italia Inghilterra e di tutte le parte del prestigioso torneo di rugby e trasmetterà tutte le gare dell’Italia in chiaro proprio su Tv8. Le altre partite, invece, saranno trasmesse in esclusiva sui canali di Sky Sport per coloro che hanno sottoscritto l’abbonamento. La stessa emittente offre la possibilità di vedere l’impegno in streaming attraverso le applicazioni Sky Go e su Now Tv, oltre che gratuitamente anche sul sito ufficiale di Tv8.

DIRETTA ITALIA INGHILTERRA: IL CONTESTO

La diretta Italia Inghilterra, come anticipato, sarà un match all’insegna della rivalsa: è in programma domenica 13 febbraio alle ore 16.00 è da non perdere. C’è fiducia da parte degli azzurri e a dimostrarlo è stato anche il Commissario Tecnico della Nazionale Italiana Rugby Maschile, che ha parlato dopo avere ufficializzato la formazione che scenderà in campo nella Capitale. “La partita contro la Francia ci ha dato indicazioni sul nostro lavoro svolto fino ad ora”, ha dichiarato Kieran Crowley. Nonostante ciò, gli ultimi risultati degli azzurri nel Sei Nazioni non offrono molte speranze: non vincono una partita dal 2015, con una striscia di trentadue sconfitte consecutive, tanto che in passato ci sono stati anche dei rumors in merito ad una possibile rimozione della Nazione dal prestigioso torneo.

Anche gli inglesi, da parte loro, non vengono da un buon momento. Per l’Inghilterra, il Guinness Six Nations 2021, è stato davvero da dimenticare, dato che sono arrivati quinti. Tuttavia, prima dell’inizio della nuova edizione della competizione, hanno recuperato un po’ di fiducia portando a casa tutte e tre le partite che si sono giocate in autunno, inclusa quella vinta per 29-28 contro i campioni del mondo del Sudafrica. Poi il nuovo ko contro la Scozia e, adesso, un’occasione per rilanciarsi.



