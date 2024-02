DIRETTA ITALIA INGHILTERRA/ Streaming video Tv8: il nuovo c.t. Gonzalo Quesada (Sei Nazioni 2024, 3 febbraio)

DIRETTA ITALIA INGHILTERRA: IL NUOVO CT

Come abbiamo già detto nel presentare la diretta di Italia Inghilterra, il XV azzurro apre il Sei Nazioni 2024 con un nuovo Commissario Tecnico: è finita dopo due anni l’avventura di Kieran Crowley, cui se non altro va dato il merito di aver riportato l’Italia a vincere una partita del Sei Nazioni (nel 2022 contro il Galles) dopo ben sette anni e una serie di 36 sconfitte, purtroppo un dato del tutto negativo per noi. Adesso tocca a Gonzalo Quesada: argentino di 49 anni, quarto miglior marcatore di sempre nella sua nazionale, ha vinto un campionato francese e una Challenge Cup con lo Stade Français che ha allenato tra il 2013 e il 2017 e poi ancora tra il 2020 e lo scorso anno, due esperienze inframmezzate da un breve ritorno in patria con i Jaguares.

Quesada aveva iniziato la sua carriera da allenatore come assistente per il gioco con i piedi nella nazionale francese; in seguito ha ricoperto lo stesso ruolo nel Racing Métro di cui è anche diventato capo allenatore. Da giocatore, con l’Argentina, ha segnato 486 punti; con i Pumas ha giocato i Mondiali del 1999 e del 2003. La speranza è che l’avvento di Quesada sulla panchina dell’Italia possa portare un beneficio in termini di risultati; lo scopriremo strada facendo, intanto ovviamente siamo curiosi di scoprire come andrà questo esordio al Sei Nazioni 2024 contro l’Inghilterra. (agg. di Claudio Franceschini)

ITALIA INGHILTERRA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DEL SEI NAZIONI 2024

C’è una buona notizia per quanto riguarda la diretta tv di Italia Inghilterra, che riguarda tutte le partite degli azzurri al Sei Nazioni 2024: la messa in onda infatti sarà affidata a Tv8, di conseguenza appuntamento in chiaro per tutti gli appassionati. In alternativa il match sarà visibile anche sui canali di Sky Sport, in questo caso per gli abbonati alla televisione satellitare; qui sarà fornito anche il servizio di diretta streaming video, senza costi aggiuntivi, grazie all’applicazione Sky Go mentre come ulteriore opzione per la mobilità potrete sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma Now Tv.

INIZIA IL NOSTRO SEI NAZIONI 2024!

Italia Inghilterra, che sarà diretta dall’arbitro neozelandese Paul Williams, si gioca alle ore 15:15 di sabato 3 febbraio presso lo stadio Olimpico di Roma: prende il via il nostro Sei Nazioni 2024, un torneo nel quale ancora una volta il movimento del rugby azzurro proverà a dare una sterzata a risultati non certo entusiasmanti, come dimostrato dall’ultimo Mondiale disputato ma anche dallo stesso Sei Nazioni, che un anno fa ci ha visto uscire con il cucchiaio di legno, purtroppo non il primo, con sei sconfitte in altrettante partite. L’esordio a Roma tra l’altro non sarà dei più semplici: affronteremo infatti un’Inghilterra agguerrita e in miglioramento.

Gli inglesi, dopo un Sei Nazioni deludente chiuso con due vittorie e tre sconfitte, sono riusciti a conquistare la semifinale del Mondiale e poi il terzo posto: unica europea tra le prime quattro di Coppa del Mondo, si tratta di una nazionale che oltre alla straordinaria storia che può schierare vanta un momento nel quale sta provando a risalire la corrente e si presenta al Sei Nazioni 2024 come squadra da battere. Vedremo allora cosa succederà nella diretta di Italia Inghilterra, l’atmosfera all’Olimpico sarà ovviamente caldissima e la speranza è che il XV azzurro possa fare una bella figura, al netto di quello che sarà poi il risultato finale.

DIRETTA ITALIA INGHILTERRA: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Italia Inghilterra si apre naturalmente con una novità sostanziale per gli azzurri: dopo due anni il nostro CT non è più Kieran Crowley, che dopo i Mondiali ha lasciato l’incarico. Il primo giorno di gennaio è arrivata l’ufficialità di Gonzalo Quesada: toccherà dunque all’argentino provare a portare qualche miglioramento al nostro movimento del rugby, la situazione non è delle migliori perché, nonostante l’entusiasmo che gravita intorno alla nazionale nei grandi appuntamenti, i risultati latitano e di passi avanti ce ne sono stati ben pochi.

Adesso si tratterà di provare a tornare a vincere una partita in questo Sei Nazioni 2024: lo diciamo sottovoce perché fare pronostici può lasciare il tempo che trova, ma forse saremmo già soddisfatti (almeno parzialmente) se dovessimo chiudere questa competizione senza lo zero in classifica, un segnale comunque di un’inversione di tendenza rispetto allo scorso anno anche se, naturalmente, quando si comincia un’avventura è sempre giusto che ci siano concrete aspettative. Questo vale anche per la diretta di Italia Inghilterra, che tra poco ci farà compagnia aprendo il nostro Sei Nazioni 2024.











