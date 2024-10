DIRETTA ITALIA INGHILTERRA U20, GARA DI ALTO LIVELLO

È una partita attesissima quella di questo giovedì 10 ottobre alle ore 17:00: stiamo parlando della diretta Italia Inghilterra U20, una sfida che vede due squadre che hanno tutte le carte in regola sia per farci godere un match godibile sia per ambire alla vittoria della Elite League. Gli Azzurri avevano cominciato molto bene, archiviando la pratica Repubblica Ceca grazie alle reti di Lipani nel primo tempo e Ciammaglichella nella ripresa. Brutto ko invece con la Germania: 3-0 sotto i colpi di Rothe, Kade e Komur.

Risultati Nations League, classifiche/ Diretta gol live score delle partite (3^ giornata, 10 ottobre 2024)

L’Inghilterra invece aveva pareggiato all’esordio contro la Turchia con la rete dell’attaccante del Blackpool Dominic Ballard a pareggiare il penalty realizzato da Yildrim. Nessun problema invece con la Romania, netto e rotondo 2-0.

DOVE VEDERE DIRETTA TV ITALIA INGHILTERRA U20, STREAMING VIDEO

Purtroppo la diretta Italia Inghilterra U20, valevole per l’Elite League, non sarà visibile da nessuna parte in televisione. Lo stesso vale per la diretta Italia Inghilterra U20 streaming. Infatti, né la UEFA e nemmeno la FIGC hanno dato istruzioni a riguardo.

DIRETTA ITALIA GALLES U19/ Video streaming tv: sarà una partita inedita! (oggi giovedì 10 ottobre 2024)

LE PROBABILI FORMAZIONI ITALIA INGHILTERRA U20

Andiamo ora a vedere le probabili formazioni della diretta Italia Inghilterra U20. Gli Azzurrini si disporranno secondo il 4-3-1-2: tra i pali Torriani, difesa a quattro composta da Palestra, Commuzzo, Chiarodia e Bartesaghi. Di Maggio e Cichella ai lati di Ciammaglichella con Anghele trequartista e Vavasorri-Misitano punte. L’Inghilterra risponde con l’assetto tattico 4-3-3. I guantoni andranno a Simkin, protetto da destra verso sinistra da Fisher, Casey, Alleyne e Scanion. Nella zona nevralgica del campo ci saranno Gordon, Nelson e Wright. In attacco Tezgel, Scarlett e Ballard.

Diretta Italia Belgio/ Streaming video tv, Spalletti cerca la terza di fila (Nations League, 10 ottobre 2024)

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE ITALIA INGHILTERRA U20

Le quote per le scommesse della diretta Italia Inghilterra U20 ci raccontano tantissimo di quella che sarà la sfida di Elite League. Partita sulla carta equilibratissima con sia l’1 che il 2 alla stessa identica quota ovvero 2.52. La X è invece offerta a 3.15. Ci si aspetta una partita da Under 2.5 a 1.71 piuttosto che da Over a 1.90. Infine chiudiamo il capitolo betting con Gol a 1.68 e No Gol a 1.92.