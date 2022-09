DIRETTA ITALIA INGHILTERRA U21/ Video streaming Rai 2: siamo avanti nei precedenti

DIRETTA ITALIA INGHILTERRA U21: I TESTA A TESTA

Mentre si avvicina la diretta di Italia Inghilterra U21, andiamo a curiosare nella ricca storia di questa partita che vanta la bellezza di 19 precedenti, con gli Azzurrini della nostra Under 21 in vantaggio grazie a otto vittorie per l’Italia a fronte di sei successi per l’Inghilterra e cinque pareggi. Tuttavia, dobbiamo anche ricordare che gli ultimi due precedenti sono terminati con altrettante vittorie inglesi: 3-2 giovedì 10 novembre 2016 e 1-2 casalingo giovedì 15 novembre 2018, in entrambi i casi in amichevole.

L’Italia U21 vanta una netta superiorità quando si parla invece di confronti ufficiali, non a caso le ultime due vittorie degli Azzurrini sono arrivate nella fase finale degli Europei di categoria sia nel 2013 (1-0) sia nel 2015 (3-1), di conseguenza possiamo parlare di una tradizione senza dubbio a noi favorevole – con altre vittorie ad esempio agli Europei 2000 e 2002, mentre l’ultima sconfitta in contesti ufficiali è del 1997. Oggi però sarebbe bello tornare a sorridere anche in amichevole, soprattutto perché giochiamo in casa. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA ITALIA INGHILTERRA U21 STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Inghilterra U21 sarà disponibile in chiaro per tutti su Rai Due, naturalmente canale numero 2 del telecomando, mentre il servizio di diretta streaming video per Italia Inghilterra U21 sarà garantito da Rai Play tramite sito o app. A questo si aggiungono le notizie che la FIGC fornirà tramite il sito nella sezione Under 21 oppure sui propri canali social.

ITALIA INGHILTERRA U21: TEST IMPORTANTE

Italia Inghilterra U21, in diretta dallo stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia di Pescara questo pomeriggio, giovedì 22 settembre 2022, con fischio d’inizio alle ore 17.30, sarà una partita amichevole di lusso per l’Italia Under 21 e per i pari età inglesi. In questa finestra di fine settembre non ci sono impegni ufficiali a livello di Nazionali Under 21 e quindi ecco un doppio impegno amichevole per gli Azzurrini, oggi impegnati con la diretta di Italia Inghilterra U21 e lunedì prossimo contro il Giappone. Naturalmente la partita di maggiore spicco sarà proprio quella di oggi, un incontro di valore assoluto sulla strada verso la fase finale degli Europei di categoria.

L’Italia Under 21 del c.t. Paolo Nicolato nello scorso mese di giugno ha conquistato la matematica certezza della qualificazione agli Europei grazie al pareggio in Svezia e al successivo successo contro l’Irlanda, adesso di fatto è già in atto il lunghissimo avvicinamento ai prossimi Campionati Europei Under 21, che tra l’altro saranno pure validi come qualificazione per le Olimpiadi di Parigi 2024. Contro l’Inghilterra sarà naturalmente un match affascinante, che tra l’altro precederà di un solo giorno la partita fra le due Nazionali maggiori: che cosa ci dirà la diretta di Italia Inghilterra U21?

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA INGHILTERRA U21

Andiamo adesso ad analizzare alcune indicazioni circa le probabili formazioni della diretta Italia Inghilterra U21. Il nostro commissario tecnico Paolo Nicolato potrebbe schierare gli Azzurrini secondo il modulo 4-3-3, con questi possibili titolari: Plizzari in porta; difesa a quattro con Bellanova, Okoli, Viti ed Udogie; a centrocampo Miretti, Rovella e Fagioli; tridente offensivo con Cambiaghi a destra, Pellegri centravanti ed Esposito esterno sinistro.

Vanno però segnalati diversi potenziali ballottaggi ancora aperti, ad esempio Pellegri potrebbe essere insidiato da Colombo, mentre Esposito deve guardarsi dalla concorrenza di Vignato e anche in porta Plizzari se la gioca con Turati. Della rosa fanno parte anche cinque debuttanti con l’Italia Under 21, cioè Caprile, Cittadini, Circati, Moro e Ruggeri: potranno trovare spazio già oggi pomeriggio?

