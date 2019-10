Diretta Italia Inghilterra Under 20/ Streaming video tv: azzurri a Parma (8 Nazioni)

Italia Inghilterra Under 20, in diretta dallo stadio Ennio Tardini di Parma, si gioca alle ore 14.00 di oggi pomeriggio, giovedì 10 ottobre, per la terza giornata del torneo 8 Nazioni, che mette di fronte altrettante Nazionali europee Under 20 per quello che è di fatto il torneo di massimo spicco nel Vecchio Continente in questa fascia che non ha un Europeo – ci sono però naturalmente i Mondiali Under 20. A settembre sono arrivate per l’Italia Under 20 del commissario tecnico Daniele Franceschini ben due vittorie: gli azzurrini hanno iniziato davvero bene il cammino nella nuova edizione del Torneo 8 Nazioni, vincendo prima contro la Polonia in casa con il punteggio di 2-0 e poi con il medesimo risultato ma in trasferta, sul campo della Repubblica Ceca. Adesso ecco una sfida ancora più affascinante: Italia Inghilterra Under 20 ci darà risposte davvero significative circa il livello di competitività degli azzurrini.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Non ci sarà purtroppo una diretta tv per Italia Inghilterra Under 20 e non sarà garantita nemmeno la diretta streaming video per il match in programma allo stadio Tardini. Di conseguenza, ecco che le principali fonti di informazione sulla partita di Parma saranno il sito Internet e i profili social ufficiali della nostra Federcalcio.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA INGHILTERRA UNDER 20

Parlando delle probabili formazioni per Italia Inghilterra Under 20, dobbiamo ricordare che Daniele Franceschini ha convocato 22 calciatori per l’impegno odierno e per la successiva partita che la nostra Under 20 disputerà martedì prossimo in Portogallo. Ecco dunque tutti i convocati azzurri: i portieri sono Leonardo Loria (Juventus) e Simone Ghidotti (Pergolettese); come difensori ci sono Raoul Bellanova (Girondins Bordeaux), Alessandro Fiordaliso (Venezia), Davide Bettella (Pescara), Gabriele Bellodi (Crotone), Alessandro Buongiorno (Torino), Filippo Delli Carri (Juventus), Alessandro Tripaldelli (Sassuolo) e Gianluca Frabotta (Juventus); i centrocampisti invece sono Manolo Portanova (Juventus), Alessandro Mallamo (Juve Stabia), Salvatore Esposito (Chievo), Andrea Danzi (Hellas Verona), Andrea Colpani (Trapani) e Hans Nicolussi Caviglia (Perugia); infine, gli attaccanti Giacomo Raspadori (Sassuolo), Gabriele Gori (Arezzo), Emanuel Vignato (Chievo), Marco Olivieri (Juventus), Domenico Roberto Alberico (Hoffeneim) e Pomilio Lima Da Silva Costa Andre’ Anderson (Lazio).



© RIPRODUZIONE RISERVATA