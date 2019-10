Diretta Italia Iran/ Streaming video tv: penultimo impegno (Coppa del Mondo volley)

Italia Iran, in diretta dall’Hiroshima Prefectural Sports Center naturalmente di Hiroshima (Giappone), si gioca alle ore 8.00 italiane di questa mattina, lunedì 14 ottobre 2019, come penultimo impegno degli azzurri nella Coppa del Mondo di volley maschile che terminerà domani. Italia Iran dunque ci porta sempre più vicini alla fine dell’attività della Nazionale in questa lunghissima “estate” 2019 che si è spinta fino all’autunno ormai inoltrato. La Coppa del Mondo avendo perso il ruolo di torneo di qualificazione olimpica (sappiamo che gli azzurri sono già a Tokyo 2020) è diventato un torneo di secondo piano, anche perché per le nazionali europee è arrivato davvero troppo a ridosso degli Europei finiti l’ultima domenica di settembre. Pur con tutte queste cautele, resta una fondamentale occasione di confronto con tante altre Nazionali di massimo livello, anche oggi da Italia Iran arriveranno indicazioni importanti.

La diretta tv di Italia Iran non sarà garantita nel nostro Paese: infatti non c'è una copertura televisiva per le partite della Coppa del Mondo 2019 di volley maschile, dunque non avrete a disposizione nemmeno una diretta streaming video.

Verso la diretta di Italia Iran, osserviamo che il cammino degli azzurri del commissario tecnico Gianlorenzo Blengini in questa Coppa del Mondo ha avuto finora gli alti e bassi tipici di un gruppo che possiamo definire “sperimentale”, senza i big e che sta facendo esperienza pensando già al prossimo ciclo olimpico. Un esempio perfetto può essere la partita contro la Russia, nella quale l’Italia ha cominciato benissimo ma non è riuscita a reggere il confronto con il passare dei set. Oggi con l’Iran si deve provare a vincere, perché il piazzamento migliore possibile aiuterebbe comunque il ranking Fivb. Sappiamo che gli iraniani sono ormai da anni una ottima Nazionale, il test contro di loro sarà dunque significativo, anche perché in appuntamenti come Mondiali e Olimpiadi potrà succedere di incrociarli nuovamente.



