Diretta Italia Iran/ Streaming video tv: sarà riscatto per gli azzurri?

DIRETTA ITALIA IRAN: AZZURRI PER IL RISCATTO

Italia Iran, in diretta della Fiera di Rimini, è la partita di volley maschile in programma oggi, venerdi 4 giugno 2021: fischio d’inizio previsto per le ore 16.30. A metà della seconda settimana della Nations league di volley maschile, ecco che la formazione di Valentini affronta una prossima rivale ai Giochi olimpici di Tokyo 2021: come gli azzurri, anche la squadra iraniana guidata da Vladimir Alekno (tecnico anche del fortissimo Zenit Kazan) ha infatti staccato il pass per l’impegno a cinque cerchi, ma pur guardando alle olimpiadi, questa sera sarà di scena a Rimini pronta a dare battaglia.

Certo la federazione iraniana ha preferito lasciare a casa alcuni big in vista di Tokyo 2021 (come del resto abbiamo fatto noi), ma i vice chiamati in causa nella bolla sanitaria di Rimini non sono da meno e nonostante qualche passo falso, stanno raccogliendo parecchie soddisfazioni finora. La diretta tra Italia e Iran non si annuncia certo un banco di prova semplice per i nostri ragazzi, che pure solo ieri hanno incassato il primo successo, ma staremo a vedere.

DIRETTA ITALIA IRAN IN TV E STREAMING VIDEO: COME SEGUIRE IL MATCH

Segnaliamo subito agli appassionati che la diretta tra Italia e Iran, come la maggior parte delle sfide per la Nations league di volley maschile, sarà visibile in diretta tv sui canali de La7. Per la precisione, questa prima sfida, in programma alle ore 16.30 sarà disponibile in chiaro al canale La7, al numero 29 del telecomando del digitale terrestre. L’incontro di volley maschile sarà poi disponibile anche in diretta streaming video, sul sito www.la7.it.

DIRETTA ITALIA IRAN: IL CONTESTO

Come abbiamo accennato prima, in virtù dei buoni risultati e delle concrete prestazioni messe in campo finora dagli uomini di Alekno (che pure ha lasciato a casa diversi big), per la diretta tra Italia e Iran non ci attendiamo certo match facile per gli azzurri. I quali pure solo ieri hanno incassato il primo successo, contro la Bulgaria, dopo parecchi KO che hanno certo demoralizzato. Complice certo il poco tempo riservato alla preparazione della manifestazione targata FIVB, la squadra di Valentini, pur mostrando ampi sprazzi di bel gioco (lo abbiamo ben visto contro la Serbia, campionessa d’Europa, in campo al gran completo) non ha certo ottenuto tutti i verdetti che attendeva e al momento l’Italia rimane ai margini della graduatoria generale della Nations league. Pure per i nostri azzurri non è certo troppo tardi dopo il successo ottenuto ieri, e la sfida con l’Iran potrebbe rappresentare in tal senso una grande chance per aprire una serie positiva, che Sbertoli e compagni non devono farsi scappare: chissà però che dirà il campo.

