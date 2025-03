DIRETTA ITALIA IRLANDA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Finalmente stiamo per dare il via alla diretta Italia Irlanda, possiamo dare uno sguardo ai precedenti che ci dicono come gli azzurri siano riusciti a battere i verdi nel corso della storia. Naturalmente i dati sorridono all’Irlanda e anche in maniera netta: in 37 sfide troviamo infatti 33 successi della nostra avversaria di giornata, con prima partita andata in scena nell’ultimo giorno del 1988, ma come detto l’Italia ha saputo farsi valere e ha raccolto anche un successo al Sei Nazioni, una data che possiamo considerare storica quella del 2013 quando il punteggio recitò 22-15 in nostro favore, qui allo stadio Olimpico.

L’Italia aveva già assaporato il gusto della vittoria contro l’Irlanda in questo torneo, senza però goderne: in un paio di occasioni a guastare la festa azzurra era stato Ronan O’Gara, in particolare nel 2011 quando aveva vinto la partita per l’Irlanda con un drop nel finale, ribaltando una situazione che per noi si era messa benissimo grazie alla meta di Luke McLean al 75’ minuto. Questa la breve storia che ci dice come la vittoria contro questa rivale sia possibile, anche se forse non in questo momento; comunque demandiamo ogni discorso al campo, dove finalmente la diretta Italia Irlanda sta per farci compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

ANCORA TOSTISSIMA!

Con la diretta Italia Irlanda si chiude ufficialmente il Sei Nazioni 2025 per la nostra nazionale: naturalmente siamo allo stadio Olimpico di Roma, dove alle ore 15:15 di sabato 15 marzo va in scena l’ennesima missione impossibile per un’Italia che, possiamo dirlo, non ha saputo migliorare le ultime esibizioni e ha fatto peggio dello scorso anno, quando aveva fatto intravedere un possibile cambio di rotta. Invece, la vittoria contro il Galles – non scontata, ma nemmeno impossibile per l’attuale stato dei Dragoni – rischia di rimanere l’unica nell’intero Sei Nazioni 2025: oggi abbiamo di fronte la nazionale che ha vinto le ultime due edizioni del torneo e può ancora prendersi la terza.

L’Irlanda tra l’altro non avrà la benché minima intenzione di fare sconti, perché ai Verdi ha fatto malissimo la sconfitta casalinga contro la Francia che di fatto ha azzerato le possibilità dell’Irlanda di vincere il titolo per il terzo anno consecutivo. Il ko fu frutto di un secondo tempo disastroso, nel quale la Francia mise a segno addirittura 34 punti consecutivi: la botta lascerà degli strascichi? Vedremo cosa succederà nella diretta Italia Irlanda, noi chiaramente speriamo che gli azzurri a prescindere da quello che sarà il risultato possano mettere in campo una prestazione solida e di sostanza contro una grande rivale. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING ITALIA IRLANDA SU RAIPLAY

DIRETTA ITALIA IRLANDA: I VERDI ABDICANO

I verdi abdicheranno dopo la diretta Italia Irlanda? Verosimilmente sì: sia Inghilterra che Francia giocano partite abbordabili nell’ultima giornata del Sei Nazioni 2025, dunque sarà mancato il terzo successo consecutivo che, come dicevamo qualche settimana fa, rimane un’impresa difficilissima in epoca moderna. All’intervallo del match di sabato scorso si facevano ragionamenti diversi, poi tutto è cambiato per l’Irlanda, che di conseguenza oggi a Roma metterà in campo la voglia di reagire, perché evidentemente far male contro l’Italia sarebbe un segnale preoccupante dal loro punto di vista.

Quanto agli azzurri, la diretta Italia Irlanda chiude un Sei Nazioni 2025 che non può soddisfarci, perché la distanza sembra essere cresciuta rispetto alle migliori Nazionali d’Europa. L’anno scorso avevamo pareggiato contro la Francia, stavolta siamo stati demoliti; qualche buon segnale c’è stato ed è giusto sottolinearlo, ma ancora una volta gli entusiasmi per una possibile svolta sono stati soffocati da quello che ha detto il campo. Resta un’ultima occasione all’Olimpico per una prova di carattere, vedremo come andranno le cose tra poco.