Diretta Italia Irlanda U21/ Streaming video Rai 2: a un punto (qualificazioni Euro)

DIRETTA ITALIA IRLANDA U21: UN PUNTO PER IL TRAGUARDO!

Italia Irlanda U21 è in diretta dallo stadio Cino e Lillo del Duca di Ascoli Piceno: squadre in campo alle ore 17:30 di martedì 14 giugno per la partita che mette fine alle qualificazioni agli Europei Under 21 2023. La situazione nel gruppo 6 è definita: dopo aver pareggiato in Svezia, l’Italia U21 ha il match point sulla racchetta e due risultati utili a disposizione in quella che è la sfida diretta per ottenere la qualificazione immediata alla fase finale del torneo. Un pareggio o una vittoria ci farebbero tagliare lo striscione del traguardo, visto che i punti di vantaggio sull’Irlanda sono 2: obiettivo dunque vicino.

Ad ogni modo, abbiamo se non altro il “salvagente” di uno spareggio che è già aritmeticamente conquistato; questo vale anche per l’Irlanda, ma è chiaro che entrambe le nazionali vorranno chiudere subito i conti sapendo che il playoff potrebbe essere molto complesso. Ricordando che nella partita di andata gli azzurrini avevano vinto in trasferta, cominciamo a fare un rapido excursus sulle scelte da parte dei due Commissari Tecnici nella diretta di Italia Irlanda U21, andando a leggere insieme quelle che sono le probabili formazioni della partita di Ascoli.

DIRETTA ITALIA IRLANDA U21 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Irlanda U21 sarà trasmessa su Rai Due, perché anche la nostra nazionale giovanile viene “coperta” dalla televisione di stato: in questo caso sarà il canale numero 2 del telecomando a fornire le immagini, con la telecronaca di Luca De Capitani e il commento tecnico di Katia Serra –a bordo campo avremo Francesco Rocchi. In assenza di un televisore potrete ovviamente rivolgervi al servizio di diretta streaming video, perché la stessa emittente metterà a disposizione il suo sito (www.raiplay.it) oppure la relativa app da installare su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA IRLANDA U21

Paolo Nicolato dovrebbe confermare il 3-5-2 per Italia Irlanda U21, e forse anche gli stessi uomini che hanno giocato in Svezia: quasi certamente in difesa avremo Pirola, Lovato e Okoli a protezione di Carnesecchi che dovrebbe rientrare (nel caso pronto ancora Plizzari), poi due esterni che si alzano sulla linea di centrocampo e sarebbero Cambiaso a destra e Fabiano Parisi a sinistra, con una zona mediana nella quale Edoardo Bove e Rovella supportano la regia di Samuele Ricci. Il tandem offensivo dovrebbe essere formato da Cambiaghi e Pellegri, ma attenzione alla candidatura di Sebastiano Esposito.

L’Irlanda U21 di Jim Crawford gioca con il 4-1-4-1: Coventry è il perno che si piazza davanti alla difesa, Kayode la prima punta davanti ai trequartisti. Il portiere sarà Maher; dunque avremo le due linee, quella difensiva con Cashin e McGuinness centrali con due terzini che saranno O’Connor e Adaramola, mentre davanti a giostrare tra le linee ci sarà il lavoro di Smallbone e Kerrigan da posizione centrale, con Tyreik Wright e Noss che invece dovrebbero partire dalle corsie esterne. In alternativa per la mediana occhio soprattutto a Kilkenny, per l’attacco a Evan Ferguson.











