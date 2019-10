Diretta Italia Irlanda U21/ Streaming video Rai: qualificazione Europei a Dublino!

Irlanda Italia U21, che sarà diretta dall’arbitro tedesco Sascha Stegemann, si gioca alle ore 21:05 (fuso orario di casa nostra) presso il Tallaght Stadium di Dublino: siamo nella seconda giornata del gruppo A per le qualificazioni agli Europei Under 21 2021, e questa è sostanzialmente la partita più importante per la nostra nazionale. Dopo l’esordio scintillante con i 5 gol segnati al Lussemburgo, Paolo Nicolato affronta una trasferta tosta contro l’avversaria che sulla carta è quello che ci contenderà il primo posto nel girone (come del resto ha già dimostrato nelle prime tre uscite). Il rischio è quello di finire secondi: se fossimo la migliore tra le altre piazze d’onore andremmo comunque direttamente alla fase finale, altrimenti dovremmo giocare il sempre complesso playoff. L’obiettivo di questo ciclo, oltre a dover formare i giocatori che tra qualche anno potranno raggiungere la nazionale maggiore e dare linfa al nostro movimento, rimane quello di riscattare l’eliminazione al primo turno della scorsa estate, e per farlo bisogna qualificarsi; vediamo dunque in che modo le due nazionali potrebbero disporsi sul terreno di gioco di Dublino, leggendo le probabili formazioni mentre aspettiamo la diretta di Irlanda Italia U21.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Irlanda Italia U21, come per tutte le partite degli azzurrini, sarà trasmessa dalla televisione di stato: questa volta l’appuntamento è su Rai Tre, e tutti gli appassionati potranno seguire la sfida di Dublino anche in mobilità, visitando il sito www.raiplay.it (dove selezionare il canale di riferimento) e, senza costi aggiuntivi, attivare il servizio di diretta streaming video utilizzando dispositivi mobili quali PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI IRLANDA ITALIA U21

In Irlanda Italia U21 Stephen Kenny dovrebbe confermare il 4-2-3-1 che esattamente un mese fa ha vinto in Svezia: un possibile cambio è quello in attacco dove Troy Parrott, reduce da una doppietta, può prendere il posto di Connolly. Sulla trequarti agiranno Elbouzedi e Mandroiu come esterni con Molumby che sarà il giocatore in posizione centrale, poi una cerniera mediana con Masterson al fianco di Coventry e una difesa classica con Dara O’Shea e O’Connor a proteggere il portiere Kelleher, mentre sulle corsie agiranno Whelan e Leahy. Nicolato conferma le sue scelte all’esordio, ma potrebbe comunque modificare qualcosa: non in difesa dove Marchizza e Alessandro Bastoni proteggeranno Plizzari, con Del Prato e Sala sulle fasce, sicuramente a centrocampo dove l’assenza di Zaniolo potrebbe portare Carraro (in ballottaggio con Frattesi) a giocare mezzala con Locatelli dall’altra parte e Tonali in cabina di regia. Davanti c’è Cutrone, che dunque si gioca il posto di prima punta con Pinamonti; gli esterni dovrebbero essere ancora una volta Kean e Scamacca, ma lo stesso attaccante del Wolverhampton può allargare la sua posizione.



© RIPRODUZIONE RISERVATA