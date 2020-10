Diretta Italia Irlanda Under 20/ Streaming video Rai 2: emergenza azzurra

Italia Irlanda Under 20, in diretta alle ore 17.00 di oggi pomeriggio, martedì 13 ottobre 2020, si gioca allo stadio Arena Garibaldi-Romeo Anconetani di Pisa per il girone 1 delle qualificazioni agli Europei Under 21 che avranno luogo l’anno prossimo con una formula molto particolare, dettata dall’emergenza Coronavirus che ha fatto slittare all’anno prossimo anche gli Europei delle Nazionali maggiori. D’altronde parlare del Covid in sede di presentazione della diretta di Italia Irlanda Under 20 è inevitabile: nei giorni scorsi i numerosi casi di positività all’interno del gruppo azzurro hanno portato prima al rinvio a data da destinarsi (quando?) del match contro l’Islanda, poi alla decisione della FIGC di schierare quella che di fatto è la nostra Under 20 a Pisa contro l’Irlanda, tanto che in panchina ci sarà Alberto Bollini al posto di Paolo Nicolato. In tutto questo, dobbiamo ricordare che nella classifica del girone l’Italia ha 13 punti, ma tra la sconfitta del mese scorso contro la Svezia e le vicissitudini degli ultimi giorni è passato in secondo piano il fatto che la partita di oggi sarà fondamentale sulla strada verso la qualificazione. Di certo l’Italia non ci arriva nel migliore dei modi, saprà comunque uscirne bene?

DIRETTA ITALIA IRLANDA UNDER 20 STREAMING VIDEO RAI 2: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Irlanda Under 20 sarà garantita questo pomeriggio in chiaro per tutti su Rai Due, naturalmente canale numero 2 del telecomando. Di conseguenza, sarà disponibile anche la diretta streaming video per seguire la partita di Pisa tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA IRLANDA UNDER 20

Veniamo dunque ad esporre alcune notizie circa le probabili formazioni di Italia Irlanda Under 20, dove gli azzurrini schiereranno di fatto l’Under 20, potenziata solo da pochi giocatori che già facevano parte del gruppo Under 21, cioè coloro che hanno avuto nei mesi passati il Coronavirus e sono già guariti, come ad esempio Cutrone e Tonali. Cambia anche l’allenatore, con Bollini al posto di Nicolato. Con tutte le cautele del caso, potremmo dunque ipotizzare per l’Italia Under 21 un 4-3-3 con Brancolini in porta; difesa a quattro composta da Birindelli, Pirola, Buongiorno e Beruatto; a centrocampo invece il terzetto di titolari dal primo minuto potrebbe essere composto da Nicolussi Caviglia, Tonali e Ricci; infine il tridente d’attacco con Sottil, Cutrone e Raspadori favoriti per le maglie dall’inizio. Presumibile 4-3-3 anche per l’Irlanda, imperniata su Knight in cabina di regia e Farrugia come prima punta in attacco.

PRONOSTICO E QUOTE

Infine dobbiamo rimarcare che l’incertezza circa la disputa e in quale forma di Italia Irlanda Under 20 aveva portato fino a ieri le principali agenzie di scommesse a non quotare la partita di Pisa. Alla fine si giocherà e l’Italia schiererà quella che di fatto è la nostra Under 20: certamente un vantaggio per l’Irlanda, quanto ne sarà condizionato l’incontro di oggi pomeriggio?



