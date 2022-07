Diretta Italia Islanda donne/ Streaming video Rai 1: si può solo vincere! (Europei)

DIRETTA ITALIA ISLANDA DONNE: NON SI PUÒ PIÙ SBAGLIARE!

Italia Islanda donne sarà in diretta dal Manchester City Academy Stadium, alle ore 18:00 (di casa nostra) di giovedì 14 luglio: nella seconda giornata del gruppo D agli Europei 2022 di calcio femminile le azzurre si giocano sostanzialmente tutto, perché dopo aver perso nettamente contro la Francia si trovano all’ultimo posto del girone e non hanno più margini di errore. Serve vincere contro l’Islanda, e sperare che le Bleus facciano il loro contro il Belgio: a quel punto, nonostante i 5 gol incassati in un tempo domenica, saremmo nuovamente padrone del nostro destino e i quarti di finale non sarebbero affatto un miraggio.

Dunque l’esordio pessimo dell’Italia donne in questo senso potrebbe non aver condizionato più di tanto la situazione; sulla carta siamo superiori all’Islanda, che però all’esordio ha fatto bella figura contro il Belgio costringendolo al pareggio. Vedremo come andranno le cose, sperando che siano positive per noi: aspettando che la diretta di Italia Islanda donne prenda il via a Manchester, proviamo a fare una rapida valutazione sulle scelte che potrebbero essere operate dai due CT, leggendo insieme le probabili formazioni di questa delicatissima partita.

DIRETTA ITALIA ISLANDA DONNE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Anche per la diretta tv di Italia Islanda donne l’appuntamento sarà doppio: la nostra nazionale agli Europei 2022 di calcio femminile passa sulla televisione di stato, questa volta il canale di riferimento sarà Rai Uno. In alternativa, tutti i match della competizione sono forniti dalla televisione satellitare: su Sky Sport Uno e Sky Sport Football (numeri 201 e 203 del decoder) si potrà seguire l’Italia donne, e naturalmente bisogna citare il fatto che in entrambi i casi sarà disponibile il servizio di diretta streaming video di Italia Islanda donne, sul sito o la relativa app di Rai Play oppure, per la seconda opzione, attivando l’applicazione Sky Go.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI ITALIA ISLANDA DONNE SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA ISLANDA DONNE

Nella diretta Italia Islanda donne Milena Bertolini potrebbe operare qualche cambio rispetto all’esordio: nel secondo tempo le azzurre hanno fatto meglio disponendosi con il 4-4-2, dunque l’idea di partenza potrebbe essere quella di inserire Simonetti e allargare Caruso sull’esterno sinistro, rinunciando a una centrale (Galli o Giugliano) per infoltire il centrocampo. Davanti resterebbero Bonansea e Girelli, con Piemonte e Bonfantini come alternative; in difesa invece Bergamaschi può arretrare sfilando la maglia di terzino destro a Bartoli, poi Boattin a sinistra con Gama e Linari confermate a protezione di Giuliani.

Borsteinn Halldorsson potrebbe invece confermare il 4-3-3 che ha pareggiato contro il Belgio: avremmo allora Viggosdottir e Gudrun Arnardottir davanti al portiere Sandra Sigurdadottir, sulle corsie laterali in difesa agirebbero Atladottir e Gisladottir. A centrocampo Gunnarsdottir, che giocherà con la Juventus nella prossima stagione, è una delle due mezzali; sull’altro versante si dispone Gunnhildur Jonsdottir, con Brynjarsdottir a mantenere le chiavi della nazionale. Thorvaldsdottir giocherà come prima punta, a supportarla ecco Vilhjalmsdottir e Sveindis Jonsdottir sulle fasce.











