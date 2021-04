Diretta Italia Islanda donne/ Streaming video Rai: amichevole per le azzurre

DIRETTA ITALIA ISLANDA DONNE: AMICHEVOLE CON VISTA SUGLI EUROPEI

Italia Islanda donne, in diretta dallo stadio Enzo Bearzot di Coverciano, uno dei quattro campi da gioco presenti all’interno del Centro Tecnico Federale, si gioca alle ore 16.00 di oggi pomeriggio, martedì 13 aprile 2021. Amichevole di calcio femminile dunque per la Nazionale azzurra allenata dal c.t. Milena Bertolini, che fin da lunedì 5 lavorano a Coverciano per preparare gli Europei di calcio femminile dell’anno prossimo ai quali l’Italia si è qualificata dopo la perentoria vittoria per 12-0 contro Israele che ha dato la certezza matematica alle azzurre della partecipazione ai prossimi Europei, dove l’Italia cercherà di confermare l’ottimo cammino ai Mondiali 2019. La diretta di Italia Islanda sarà di conseguenza un test molto utile nella preparazione all’appuntamento del 2022, che era in calendario per quest’anno ma come tanti altri eventi di sport è slittato a causa della pandemia di Coronavirus.

DIRETTA ITALIA ISLANDA DONNE STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che la diretta tv di Italia Islanda donne sarà garantita in chiaro per tutti su Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando), che garantirà dunque una importante ribalta televisiva per la nostra Nazionale di calcio femminile. Sarà di conseguenza disponibile anche la diretta streaming video tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA ISLANDA DONNE

Diamo ora un rapido sguardo anche alle mosse del commissario tecnico Milena Bertolini per quanto riguarda le probabili formazioni di Italia Islanda donne. Come abbiamo già visto, c’è ancora parecchio tempo prima degli Europei di calcio femminile che si terranno nel 2022. L’amichevole di oggi a Coverciano potrebbe di conseguenza essere l’occasione giusta per fare qualche esperiemento, senza dimenticare che prima della fase finale degli Europei ci saranno i primi impegni nel girone di qualificazione per il Mondiale del 2023, che scatterà a settembre. Il gruppo è molto folto perché Bertolini ha convocato ben 33 calciatrici, tra cui il difensore Orsi (Sassuolo) e le centrocampiste Bellucci (Empoli), Cinotti (Empoli) e Pandini (Inter) che sono alla prima volta con l’Italia. Assente Guagni, che non ha ancora pienamente recuperato dalla lesione muscolare alla gamba destra, al suo posto è stata chiamata Zanoli. Dopo aver saltato l’ultimo ritiro per infortunio torna in gruppo Galli, in attacco reclamano spazio Bonfantini e Marinelli, protagoniste di un’ottima stagione con le maglie di Roma e Inter.

