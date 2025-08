Diretta Italia Islanda streaming video tv: orario e risultato live della prima amichevole della nostra Nazionale di basket, oggi 2 agosto 2025

DIRETTA ITALIA ISLANDA (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

Eccoci al via della diretta Italia Islanda, l’estate azzurra del basket finora è stata molto positiva, con le donne che sono tornate sul podio europeo per la prima volta dagli anni Novanta e la vittoria della nostra Nazionale Under 20 maschile agli Europei di categoria, con Francesco Ferrari eletto MVP. Insomma, segnali importanti, che la Nazionale maggiore vorrà confermare a sua volta.

Italia vince Eurobasket Under 20/ “Grazie ai commenti razzisti, ci avete dato la carica!” (21 luglio 2025)

Gianmarco Pozzecco nei giorni scorsi si era mostrato ottimista perché “i ragazzi stanno lavorando con il solito senso del dovere senza risparmiarsi in ogni sessione di allenamento”, ma adesso naturalmente ci attendono le prime risposte sul campo. Ricordiamo che agli Europei giocheremo nel girone ospitato a Cipro, con i padroni di casa, le già citate Grecia e Spagna ed infine anche Georgia e Bosnia Erzegovina. Siamo quindi all’inizio di un’avventura che speriamo possa durare fino al 14 settembre: per il momento, cediamo la parola all’imminente palla a due per la diretta Italia Islanda a Trento! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Diretta/ Italia Lituania U20 (risultato finale 83-66): Azzurrini campioni! (Europei 2025, oggi 20 luglio)

ITALIA ISLANDA IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV

La diretta Italia Islanda in tv sarà garantita agli abbonati sul canale Sky Sport Basket, numero 209 della piattaforma che tramite Sky Go o Now Tv garantirà anche la diretta streaming video.

PRIMA AMICHEVOLE VERSO GLI EUROPEI

Comincia il cammino verso gli Europei, infatti la diretta Italia Islanda alle ore 20.00 di questa sera, sabato 2 agosto 2025, sarà la prima amichevole di preparazione per la nostra Nazionale di basket presso presso “Il T Quotidiano Arena” di Trento per la prima giornata del quadrangolare Trentino Basket Cup 2025.

Le altre due squadre sono Polonia e Senegal, i risultati di oggi andranno a determinare gli accoppiamenti dei match di domani (l’Italia in ogni caso giocherà alle ore 19.00) e Trento è la prima tappa quindi di un agosto intenso, nel quale l’Italbasket giocherà in totale sei amichevoli e poi esordirà agli Europei, dal 28 agosto.

DIRETTA/ Spagna Belgio (risultato finale 65-67): vittoria in rimonta! (Europei basket 2025, 29 giugno)

Già nel girone avremo sfide affascinanti, in particolare quelle contro la Grecia immediatamente al debutto e poi con la Spagna, bisognerà quindi essere pronti fin da subito per fare un bel cammino agli Europei: di conseguenza, attenzione alta già fin d’ora, anche se alle partite che contano manca ancora quasi un mese.

Si inizia con la diretta Italia Islanda, una partita che ci ricorda il girone di qualificazione nel quale eravamo insieme ai nordici. Anzi, c’è anche un desiderio di rivincita, perché l’Islanda il 25 novembre scorso vinse per 74-81 a Reggio Emilia, dopo che gli Azzurri si erano imposti per 71-95 in trasferta. Insomma, già questo un test non banale…

DIRETTA ITALIA ISLANDA: FOCUS SUGLI AZZURRI

Con la diretta Italia Islanda avrebbe dovuto aprirsi l’estate del debutto con la maglia azzurra di Donte DiVincenzo, che però ha dovuto rinunciare a causa “di un problema fisico emerso in questi giorni”, pur con la promessa di essere sempre focalizzato su un “percorso con Italbasket guardando al Mondiale e ai Giochi Olimpici”. Si vedrà in futuro, per ora al suo posto il c.t. Gianmarco Pozzecco ha convocato Darius Thompson, che però si unirà al gruppo solamente settimana prossima.

Si annuncia un mix interessante di veterani e giovani, dal momento che si spazia dal classe 1988 Danilo Gallinari (per ora assente) al classe 2004 Saliou Niang, con 16 anni di differenza fra loro. I giovani interessanti non mancano, tra loro ovviamente vogliamo citare Gabriele Procida e Matteo Spagnolo, mentre fra le certezze ormai acquisite chiederemo molto a Simone Fontecchio, che in questo momento è la nostra stella NBA. Per il momento staremo a vedere come inizierà il cammino di avvicinamento con la diretta Italia Islanda…