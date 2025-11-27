Diretta Italia Islanda streaming video tv: orario e risultato live della partita valida per le qualificazioni Mondiali 2027 di basket.

DIRETTA ITALIA ISLANDA (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

Finalmente è tutto pronto per la diretta Italia Islanda: prima di sei partite che formeranno la prima fase delle qualificazioni Mondiali 2027, gli azzurri sono inseriti nel girone D anche con Lituania e Gran Bretagna e da questo primo raggruppamento saranno le prime tre della classifica ad avanzare, come ormai da consuetudine. Avremo poi una seconda fase, che si formerà con le prime tre di questo girone (nel nostro caso) e le prime tre del girone C, conservando i risultati maturati nel primo gruppo e giocando invece contro le altre: qui sulla carta dovremmo avere Serbia, Turchia e Bosnia come nuove avversarie.

Sarà dura, anche perché solo le prime tre andranno poi ai Mondiali: questo ci dice che, ammettendo che la Lituania sia un’altra qualificata da questo primo girone, almeno una big rimarrà fuori e questo è il motivo per cui, al netto di proseguire la corsa, dovremo provare a farlo vincendo il maggior numero di partite possibile. A cominciare da questa, che può essere insidiosa; vedremo allora cosa ci dirà il parquet di Tortona cui finalmente ci possiamo riferire, mettiamoci comodi perché la palla a due sulla diretta Italia Islanda sta davvero per alzarsi! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA ITALIA ISLANDA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Solo gli abbonati alla tv satellitare potranno seguire la diretta Italia Islanda che sarà su Sky Sport Uno e Sky Sport Basket, in abbonamento anche la diretta streaming video tramite Now.

ITALIA ISLANDA: INIZIA UN NUOVO PERCORSO!

Inizia una nuova era per il nostro basket: la diretta Italia Islanda si gioca in una Tortona che fa registrare il tutto esaurito, alle ore 20:30 di giovedì 27 novembre prendono il via le qualificazioni Mondiali 2027 (si giocherà in Qatar) e per gli azzurri il primo avversario è ben noto, avendolo incrociato più volte di recente.

Per gli azzurri sono cambiate tante cose: dopo gli Europei, che ci hanno visti eliminati dalla Slovenia, Gianmarco Pozzecco ha dato l’addio alla panchina lasciando dopo un ciclo certamente emozionante ma che sul piano dei risultati, anche con un po’ di sfortuna, non è stato brillantissimo.

Il suo posto lo ha preso Luca Banchi, reduce dal “miracolo” Lettonia e già sulla panchina di Virtus Bologna e Anadolu Efes di recente: starà a lui dunque provare a prendersi una qualificazione ai Mondiali sicuramente alla portata, ma che non è da dare per scontata perché la concorrenza non mancherà.

Iniziamo con il dire che la diretta Italia Islanda sarà la prima partita di un girone che comprende anche Lituania e Gran Bretagna; domenica saremo a Klaipeda per la partita più tosta, almeno sulla carta, ma la formula di cui ora andremo a parlare concede certamente ampie possibilità di proseguire la corsa.

DIRETTA ITALIA ISLANDA: TRA CERTEZZE E NOVITÀ

Certezze e novità ci accompagnano verso la diretta Italia Islanda: intanto come detto la nostra rivale che avevamo pescato nelle qualificazioni agli Europei ma anche in precedenza, una volta ci avevamo anche perso ma certamente rimane una nazionale contro la quale l’Italia parte sulla carta favorita. Le novità stanno anche nelle convocazioni: simbolica e forse doverosa quella per Achille Polonara dopo tutto quello che ha passato e sta passando, ma va registrato anche il ritorno di Amedeo Della Valle che invece non aveva trovato spazio durante il ciclo di Pozzecco, e che ora è pronto a giocarsi le sue carte.

Sarà anche un gruppo giovane, ed è giusto così: presumibilmente nessuno chiede di andare a vincere i Mondiali, quanto di ricostruire un roster e un movimento che ha perso smalto e che invece possa durare nel tempo tornando competitivo nel lungo periodo per i grandi titoli, da questo punto di vista la strada sarà lunga ma bisogna armarsi di pazienza e provarci, con riforme e decisioni che naturalmente non riguardino soltanto il campo. Intanto però si parte dalla diretta Italia Islanda e allora bisogna riferirsi innanzitutto a quello che potrebbe succedere a Tortona, sperando di iniziare con il piede giusto.