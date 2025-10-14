Diretta Italia Israele, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni della partita valida per le qualificazioni ai Mondiali di calcio 2026, gruppo I.

DIRETTA ITALIA ISRAELE (RISULTATO 0-0): FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Stiamo per vivere insieme la diretta Italia Israele, naturalmente della folla vittoria azzurra dello scorso 8 settembre abbiamo riferito ma adesso possiamo approfondire il discorso e riportare che la nazionale israeliana non ci ha mai battuto in otto precedenti, ci sono sette vittorie per l’Italia con l’unico pareggio che è maturato nel girone dei Mondiali 1970, uno 0-0 che comunque non ci aveva impedito di arrivare sino alla finale, che era poi stata una delle più iconiche della storia con la sconfitta, purtroppo, subita per 4-1 da un Brasile tra i più forti di sempre, se non addirittura il migliore di tutti i tempi.

L’Italia in casa ha rifilato a Israele punizioni severissime: nel novembre 1961 lo spareggio per andare in Cile in Coppa del Mondo e addirittura quattro gol di Omar Sivori (gli altri di Mario Corso e Antonio Angelillo), il 14 ottobre di un anno fa (data curiosa rispetto a oggi) il 4-1 di Nations League con inusuale doppietta di Giovanni Di Lorenzo e reti di Mateo Retegui e Davide Frattesi. Parola alle formazioni ufficiali: la diretta Italia Israele comincia! ITALIA (3-5-2): G. Donnarumma; Di Lorenzo, G. Mancini, Calafiori; Cambiaso, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Retegui, Raspadori. Allenatore: Gennaro Gattuso ISRAELE (4-3-3): Glazer; Dasa, Baltaxa, Blorian, Revivo; E. Peretz, Gloukh, Khalaili; Biton, Baribo, Solomon. Allenatore: Ran Ben Shimon (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA ITALIA ISRAELE INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Italia Israele delle qualificazioni Mondiali verrà trasmessa dalla RAI in televisione ed in chiaro sul canale Rai 1. La sfida sarà mandata in onda anche in modalità streaming per chi avesse bisogno di utilizzare il sito oppure l'applicazione di Rai Play.

DIRETTA ITALIA ISRAELE, MATCH IMPORTANTE A UDINE!

E’ previsto per martedì 14 ottobre 2025 alle ore 20:45 il calcio d’inizio della diretta Italia Israele. Presso il Bluenergy Stadium-Stadio Friuli di Udine gli Azzurri continuano ad inseguire la qualificazione al Mondiale del 2026 che verrà disputato nel Nord e Centro America, nello specifico tra Messico, Stati Uniti e Canada.

Gli uomini del commissario tecnico Gennaro Gattuso tornano in campo ad un paio di giorni di distanza dalla sfida giocata lontano dalle mura amiche contro l’Estonia esattamente come i rivali di giornata se la sono dovuta vedere in trasferta contro la Norvegia di Erling Haaland, sempre saldamente al comando del girone I.

Quello odierno è il confronto numero nove tra queste due Nazionali, l’ultimo dei quali era terminato 4 a 5 in favore degli italiani che lo scorso settembre, durante la sosta precedente, erano appunto stati in grado di riuscire a spuntarla in Ungheria grazie alla rete messa a segno da Sandro Tonali nei minuti di recupero.

L’Italia ha affrontato Israele per la prima volta nella sua storia a livello calcistico nel 1961 in un doppio confronto nel quale i nostri si sono imposti per un totale di 10 a 2, rifilando agli avversari anche un 6 a 0, impreziosito da ben quattro gol di Sivori oltre a quelli di Corso ed Angelillo, allo Stadio Comunale di Torino nella gara di ritorno.

DIRETTA ITALIA ISRAELE, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Italia Israele: possibile che mister Gattuso decida di schierare ancora i suoi con pochi fronzoli adoperando infatti un canonico 4-4-2 dall’inizio con capitan Donnarumma portiere titolare, Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori e Dimarco in difesa, Spinazzola, Tonali, Barella e Cambiaso a centrocampo mentre la coppia d’attacco sarà formata da Kean e Retegui. Il tecnico Shimon non dovrebbe invece abbandonare il 4-2-3-1 per gli ospiti con Daniel Peretz fra i pali schermato a livello difensivo da Dasa, Lemkin, Nachmias e Revivo, E. Peretz e Do Peretz in mediana, Khalaili, Gloukh e Solomon dietro all’unica punta che sarà Biton.

DIRETTA ITALIA ISRAELE, LE QUOTE

I bookmakers sembrano credere fermamente nel successo dei padroni di casa se si guardano le quote emesse in relazione all’esito finale della diretta Italia Israele. Per esempio se analizziamo i numeri presentati da Sisal possiamo vedere che il trionfo degli Azzurri non verrà pagato oltre l’1.18 mentre gli ospiti, almeno sulla carta, appaiono già spacciati visto che la loro vittoria è quotata addirittura a 14.00. Il pareggio è un’ipotesi remota ma non del tutto da scartare con l’x fissato a 7.00 dall’agenzia di scommesse.