Diretta Italia Israele/ Streaming video Rai: azzurre, dentro o fuori (qualificazioni)

DIRETTA ITALIA ISRAELE: PER LE AZZURRE È DECISIVA!

Italia Israele, che sarà diretta dalla croata Ivana Martincic, si gioca all’Artemio Franchi di Firenze: appuntamento alle ore 17:30 di mercoledì 24 febbraio per la partita che chiude le qualificazioni agli Europei 2022 di calcio femminile. Le azzurre avrebbero dovuto disputare questa partita a novembre, ma il match era stato rinviato causa Coronavirus; sarà dunque oggi che scopriremo se la nazionale di Milena Bertolini si prenderà subito il pass per la fase finale del torneo o se invece dovrà passare attraverso gli spareggi.

Servirà vincere, perché comunque siamo certe del secondo posto alle spalle della Danimarca; almeno 6 gol di margine rappresenterebbero una qualificazione automatica, in caso contrario bisognerà fare i calcoli e sperare. Dunque, vedremo quello che succederà nella diretta di Italia Israele che potrebbe segnare un altro bel momento nella storia recente del calcio femminile di casa nostra; intanto però valutiamo in che modo Milena Bertolini potrebbe disporre le azzurre sul terreno di gioco del Franchi, leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA ITALIA ISRAELE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Israele sarà trasmessa su Rai Due: sarà dunque ancora una volta la televisione di stato a prendere in carico la partita della nostra nazionale di calcio femminile, un appuntamento disponibile in chiaro per tutti gli appassionati che, in alternativa, potranno seguire il match delle qualificazioni agli Europei anche attraverso la diretta streaming video che viene fornita senza costi aggiuntivi dalla stessa emittente, dotandosi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitando il sito o l’app di Rai Play. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA ISRAELE

Italia Israele è una partita decisiva, e allora l’undici azzurro sarà il migliore possibile: davanti a Laura Giuliani vanno valutate le condizioni di Gama e Salvai che dovrebbero essere titolari, in alternativa pronta almeno Linari con le corsie laterali che saranno occupate da Bergamaschi e una tra Bartoli e Boattin (favorita la prima). A centrocampo avrà spazio sicuramente Giugliano, mancherà invece Aurora Galli e quindi a fare compagnia alla regista della Roma è quasi certa del posto Arianna Caruso, poi Rosucci o Cernoia con la seconda che arretrerebbe la sua posizione, così da aprire una maglia in più per il reparto offensivo. Qui le due certezze sono ovviamente Cristiana Girelli e Barbara Bonansea; a fare compagnia alle due attaccanti della Juventus se la giocano Giacinti e Sabatino, oppure appunto Valentina Cernoia.



