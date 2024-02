DIRETTA ITALIA KAZAKISTAN/ Video streaming Rai: il calendario del Settebello (Mondiali pallanuoto 2024)

DIRETTA ITALIA KAZAKISTAN: IL CALENDARIO

Mentre si avvicina il momento della diretta di Italia Kazakistan, possiamo dare uno sguardo al calendario dei Mondiali di pallanuoto 2024, con riferimento in particolare al torneo maschile, dal momento che oggi scende in acqua il Settebello. Si gioca a giorni alterni con le donne e quindi ai ragazzi toccano i giorni dispari: il secondo appuntamento sarà il 7 febbraio con Italia Ungheria, naturalmente il match di spicco per il girone D, che dovrebbe decretare chi tra gli Azzurri e i magiari otterrà il primo posto e la qualificazione per i quarti senza passare per i playoff, poi il terzo impegno sarà quello di venerdì 9 febbraio in Italia Romania.

I playoff saranno domenica 11, che ci tocchino oppure no l’auspicio è naturalmente quello di giocare poi anche i quarti di finale martedì 13 febbraio, il gran finale sarà con le semifinali giovedì 15 febbraio ed infine ovviamente con le finali di sabato 17 febbraio, quando verrà incoronata la nuova squadra campione del Mondo nella pallanuoto maschile a Doha. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA ITALIA KAZAKISTAN STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Kazakistan sarà certamente garantita in chiaro per tutti dalla Rai e nello specifico il canale di riferimento, salvo variazioni, dovrebbe essere Rai Sport, che trovate al numero 58 del telecomando. Di conseguenza, ci sarà anche una diretta streaming video di Italia Kazakistan, che sarà naturalmente accessibile a tutti tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY DI ITALIA KAZAKISTAN

DEBUTTA IL SETTEBELLO

Italia Kazakistan, in diretta alle ore 17.00 italiane di oggi pomeriggio (le 19.00 locali), lunedì 5 febbraio, si giocherà per la prima giornata del girone D dei Mondiali di pallanuoto maschile 2024 nella piscina dell’Aspire Dome di Doha, la capitale del Qatar. Inizio soft per il nostro Settebello, che parte nettamente favorito per la vittoria nella diretta di Italia Kazakistan, match che dovrebbe quindi essere l’ideale per entrare nel clima della manifestazione iridata, il primo passo nella ricerca del podio iridato e anche di uno dei quattro posti ancora a disposizione per qualificarsi alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Durante gli Europei che l’Italia ha chiuso solo poche settimane fa al terzo posto parlavamo già di questo anno 2024 che per la pallanuoto sarà lunghissimo: Doha è una tappa fondamentale, innanzitutto perché un Mondiale è sempre un torneo già di per sé di altissimo valore, che il Settebello ha conquistato per ben quattro volte nella sua gloriosa storia, ma nell’anomala collocazione a febbraio diventa stavolta anche l’ultima chance per ottenere un posto ai Giochi. L’Italia è una delle big che deve ancora prendersi il biglietto per un’estate parigina, quindi adesso speriamo di iniziare con il piede giusto: tutto andrà secondo le previsioni nella diretta di Italia Kazakistan?

DIRETTA ITALIA KAZAKISTAN: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Italia Kazakistan, ne approfittiamo per ricordare che il calendario degli sport acquatici in questi ultimi anni è stato stravolto: in particolare, questo sarà addirittura il terzo Mondiale nello spazio di un anno e mezzo. Nella scorsa estate a Fukuoka il Settebello chiuse al quinto posto, con un passo indietro rispetto alle due precedenti finali, con l’oro di Gwangju 2019 e l’argento di Budapest 2022, quindi naturalmente il c.t. Sandro Campagna e i suoi ragazzi puntano a tornare sul podio per quella che sarebbe la nona medaglia mondiale nella storia della pallanuoto maschile italiana – se poi fosse il quinto titolo, staccando calcio e pallavolo (tutti a quota quattro), sarebbe naturalmente un capolavoro.

Tuttavia, a nemmeno sei mesi dall’inizio delle Olimpiadi bisogna doverosamente ricordare anche l’obiettivo minimo, cioè ottenere uno dei quattro posto ancora in palio, che andranno evidentemente alle quattro migliori classificate di questi Mondiali che non abbiano già conquistato il posto per i Giochi; francamente questa dovrebbe essere una formalità o poco più per il Settebello, anche perché i posti in palio sono il doppio rispetto alle donne, però naturalmente speriamo che la diretta di Italia Kazakistan possa cominciare a mettere la strada degli Azzurri in discesa…











