Diretta Italia Kenya/ Streaming video Rai: partita abbordabile (Mondiali volley 2022)

DIRETTA ITALIA KENYA: PARTITA DA VINCERE!

Italia Kenya, in diretta dal GelreDome di Arnhem, si gioca alle ore 18:00 di giovedì 29 settembre: questa partita è valida per la quarta giornata nel gruppo A dei Mondiali 2022 di volley femminile. La nostra nazionale affronta un test assolutamente abbordabile: la pallavolo in Africa non va per la maggiore e dunque i vari movimenti non sono al livello di quelli europei o del resto del mondo, il Kenya nello specifico è arrivato secondo in Coppa d’Africa (alle spalle del Camerun, che abbiamo nettamente battuto all’esordio) ma in questo girone avrà ben poche possibilità di prendersi una delle quattro posizioni utili a qualificarsi.

L’Italia invece punta il primo posto, per avere eventualmente una strada più abbordabile in seguito; a dire il vero le ragazze di Davide Mazzanti non hanno ancora del tutto carburato, se è vero che contro Portorico hanno sì vinto 3-0 ma soffrendo in ogni singolo set, e quasi perdendo i primi due. Adesso sarà importante alzare l’asticella, nella diretta di Italia Kenya ci aspettiamo ovviamente una vittoria ma sarà anche interessante valutare in che modo le azzurre riusciranno a gestire i ritmi del match. Aspettando che si giochi, facciamo qualche rapida considerazione sui temi principali che potrebbero emergere dal pomeriggio del GelreDome.

DIRETTA ITALIA KENYA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Kenya sarà trasmessa su Rai Due: ancora una volta è la televisione di stato, come sempre con le partite della nostra nazionale ai Mondiali volley 2022, a mandare in onda il match delle ragazze azzurre. Bisognerà dunque accedere al secondo canale della Rai, con la possibilità di utilizzare il servizio di diretta streaming video senza costi aggiuntivi: in questo caso infatti basterà visitare il sito di Rai Play (www.raiplay.it) o installarne la relativa app su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI ITALIA KENYA SU RAIPLAY

DIRETTA ITALIA KENYA: SITUAZIONE E CONTESTO

Si avvicina dunque la diretta di Italia Kenya: per le ragazze di Davide Mazzanti un test assolutamente abbordabile che ci condurrà poi ad avere due giorni di pausa prima della grande sfida all’Olanda, che è padrona di casa, con la quale potremmo prenderci il primo posto nel girone. Le azzurre sono arrivate ai Mondiali 2022 di volley femminile con un ottimo status: intanto sono le campionesse europee in carica, e poi hanno ottenuto il secondo posto nell’ultima Coppa del Mondo. Un gruppo dunque che è riuscito a fare il salto di qualità, issandosi in vetta al volley internazionale.

Adesso poi, con i ragazzi che il Mondiale lo hanno vinto pochi giorni fa, i paragoni rischiano di sprecarsi ma è chiaro che questo non deve distrarre l’Italia dall’obiettivo. Si gioca per arrivare in fondo: con la formula della competizione superare il girone è chiaramente una formalità che di fatto è stata risolta con le prime due vittorie, adesso però si tratta di posizionarsi in un certo modo in classifica e prepararsi al meglio per la prossima fase. Vedremo dunque cosa succederà ad Arnhem nel nostro quarto impegno…











