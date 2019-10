Diretta Italia Legends Germania/ Streaming video: Totti e Pirlo guidano gli azzurri

Italia Legends Germania, in diretta dallo stadio Sportpark Ronhof di Furth, si gioca alle ore 18.00 di oggi pomeriggio, lunedì 7 ottobre 2019, e segnerà il debutto della Nazionale ‘vecchie glorie’ dell’Italia, tanto che questa partita sarà seguita in tribuna anche dal presidente federale Gabriele Gravina e dal segretario generale della FIGC Marco Brunelli. Sembra giusto che la prima volta sia con Italia Legends Germania, cioè la sfida più prestigiosa possibile in Europa tra le due nazioni che hanno vinto quattro Mondiali a testa. Naturalmente in ottica azzurra i ricordi piacevoli sono davvero tanti, perché quando si incrociano Italia e Germania quasi sempre siamo noi ad avere la meglio: in campo a Furth da entrambe le parti ci saranno molti protagonisti delle sfide più belle Italia Germania, la nostalgia è assicurata…

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Legends Germania sarà garantita da Sky Sport Football, che è il canale numero 203 della piattaforma satellitare. Di conseguenza, ecco che gli abbonati Sky potranno seguire la partita di Furth anche in diretta streaming video tramite il sito oppure l’applicazione di Sky Go.

DIRETTA ITALIA LEGENDS GERMANIA: I CONVOCATI AZZURRI

Fra i 24 convocati per la diretta di Italia Legends Germania ci sono ben 13 campioni del mondo. Sarà Cabrini il coordinatore, che richiama naturalmente il trionfo di Spagna 1982 contro la Germania in finale, mentre gli eroi del 2006 hanno superato i tedeschi in semifinale. Vediamo però adesso quali sono i nomi dei campioni che vestiranno la maglia azzurra: i portieri Amelia e Peruzzi; i difensori Balzaretti, Cannavaro, Grosso, Panucci, Torricelli, Vierchowod, Zaccardo, Zambrotta; i centrocampisti sono invece Ambrosini, Conti, Di Livio, Fiore, Gattuso, Giannichedda, Perrotta, Pirlo e Tommasi; infine gli attaccanti sono Ravanelli, Schillaci, Totti e Toni. Insomma, da Spagna 1982 (rappresentata tra i giocatori da Vierchowod) in poi ci sono alcune generazioni di azzurro che saranno in campo per le Italia Legends in una partita mai banale…



© RIPRODUZIONE RISERVATA