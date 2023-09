Diretta Italia Lettonia/ Risultato live, streaming video tv: per l’onore (Mondiali basket 2023, 7 settembre)

DIRETTA ITALIA LETTONIA: SOLO PER L’ONORE!

Italia Lettonia, in diretta dal Mall of Asia Arena di Pasay alle ore 10:45 di giovedì 7 settembre, si gioca per i Mondiali basket 2023: bisogna dire che questa partita conta il giusto, perché è la “semifinale” del minitorneo che classifica le squadre dal quinto all’ottavo posto nella rassegna iridata. Sono ovviamente le quattro eliminate nei quarti di finale: l’Italia ha perso in maniera netta contro gli Usa, un ko atteso anche se le proporzioni sono state forse esagerate, tutt’al più c’è il rammarico di aver incrociato proprio gli Stati Uniti nonostante il primo posto nel girone, e per questo dobbiamo “ringraziare” la Lituania che potremmo sfidare venerdì, e che ha battuto Steve Kerr e la sua squadra.

La Lettonia è stata la grande favola dei Mondiali basket 2023: Luca Banchi è arrivato ai quarti battendo Francia e Spagna, e ha tenuto botta alla Germania uscendo sconfitto in un punto a punto. Il tutto, ricordiamolo, senza Kristaps Porzingis e Dairis Bertans: quasi un capolavoro. Ora il derby delle panchine con Gianmarco Pozzecco nella diretta di Italia Lettonia: prendiamola per quella che è, una partita che vale poco ma che andrà comunque onorata, dunque aspettando che arrivi il momento della palla a due proviamo a fare qualche altra considerazione sui temi portanti di questo match dei Mondiali basket 2023.

DIRETTA ITALIA LETTONIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Lettonia sarà affidata ai canali della televisione satellitare: i due canali di riferimento sono Sky Sport Summer e Sky Sport Arena, rispettivamente ai numeri 201 e 204 del decoder. Qualora non ci possa mettere davanti a un televisore, la stessa emittente fornirà la possibilità di seguire la partita dei Mondiali basket 2023 in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi, grazie all’applicazione Sky Go; tuttavia, ovviamente la diretta di Italia Lettonia sarà garantita anche da Rai Due come tutte le altre partite dei Mondiali basket 2023 degli azzurri, e dunque in diretta streaming video su Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI ITALIA LETTONIA SU RAIPLAY

DIRETTA ITALIA LETTONIA: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Italia Lettonia, così come ovviamente la partita che gli azzurri giocheranno venerdì, non conta nemmeno per una qualificazione alle Olimpiadi: fosse stato così, chiaramente la portata del match sarebbe stata tutt’altra. Invece per andare a Parigi il prossimo anno dovremo comunque passare attraverso il Preolimpico, che porta in dote ricordi straordinari ma che ora potrebbe andare in maniera diversa; Gianmarco Pozzecco è già proiettato su quello, oggi contro la Lettonia l’unica motivazione, al netto di voler chiudere i Mondiali basket 2023 con il miglior piazzamento possibile, è quella di migliorare leggermente nel ranking.

Bisognerà togliersi di dosso le scorie dell’ultima gara: gli Stati Uniti hanno strameritato e probabilmente le cose sarebbero andate alla stessa maniera comunque, ma resta il fatto che l’Italia ha tirato 7/38 dall’arco e, appena gli Usa hanno spinto sull’acceleratore prendendo fiducia, non li abbiamo più visti. La sconfitta brucia, perché arrivati ai quarti è chiaro che a prescindere dall’avversario si vuole vincere; ora gli azzurri si leccano le ferite, provando ad affrontare al meglio la diretta di Italia Lettonia anche se giustamente le scelte di Pozzecco in termini di rotazioni potrebbero essere diverso rispetto a quelle viste finora.











