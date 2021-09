Diretta Italia Lettonia/ Streaming video Rai: sfida alla portata (Volley)

DIRETTA ITALIA LETTONIA: OTTAVI FINALE EUROPEI VOLLEY MASCHILI

Italia Lettonia, in diretta dalla Ostravar Arena di Ostrava, è la partita di volley maschile in programma oggi, domenica 12 settembre 2021: fischio d’inizio fissato per le ore 16.00. Eccoci alle fasi più calde degli Europei di volley maschile e per il tabellone degli ottavi di finale ci si para davanti la diretta tra Italia e Lettonia, prima sfida da dentro o fuori per la nazionale di Fefè De GiorgI. Dopo averci regalato intense emozioni nella fase a gironi del torneo continentale, per questa “nuova Italia” è tempo di fare sul serio: contro c’è però una formazione non tecnicamente elevata come la Lettonia del ct Avo Keel ma che promette di renderci la vita ben difficile oggi in terra ceca.

DIRETTA ITALIA LETTONIA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Lettonia sarà affidata a Raisport + HD: appuntamento dunque alle ore 16.00 al principale canale sportivo della tv di stato, al numero 57 del telecomando del digitale terrestre. Aggiungiamo che l’incontro di pallavolo da Ostrava sarà visibile naturalmente anche in diretta streaming video, tramite il noto servizio Raiplay. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA ITALIA LETTONIA: IL CONTESTO

Ovviamente impazienti di dare il via alla diretta tra Italia e Lettonia, pure ci pare giusto ora andare a ripercorrere le tappe del cammino delle due nazionali lungo questa manifestazione continentale. Cominciamo dagli azzurri, che davvero ci hanno regalato grandissime soddisfazioni nella prima parte degli Europei. La nuova e giovane Italia di De Giorgi ha infatti chiuso da prima (e con largo anticipo) il girone B, recuperando 5 successi su 5 partite disputate e pure concedendo finora ai rivali appena due set (uno a testa per Bulgaria e Repubblica Ceca). In aggiunta ottime prestazioni anche da parte dei giovani e dai debuttanti, che certo anche oggi daranno spettacolo.

Percorso completamente differente per la Lettonia che non si presenta in campo certo da grande favorita oggi. La squadra nordica ha chiuso la fase a gruppi solo con il quarto posto in classifica e con appena 5 punti e una sola vittoria recuperata (contro l’Estonia, in un sentitissimo derby). Davvero poco quello ottenuto fin qui, ma che pure è bastato ai ragazzi di Avo Keel per chiudere davanti a Estonia. Slovacchia e dunque strappare in estremis il pass per gli ottavi di finale. Visto il contesto, la diretta tra Italia e Lettonia non si annuncia affatto un match proibitivo per gli azzurri, ma staremo a vedere.



