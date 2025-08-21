Diretta Italia Lettonia streaming video tv: orario e risultato live del test degli azzurri, valido per il torneo dell'Acropoli.

DIRETTA ITALIA LETTONIA (RISULTATO 49-66): AZZURRI SOTTO DI 17!

La Lettonia domina il terzo quarto, allungando subito con la tripla di Smits fino al +12 (33-45). L’Italia prova a reagire con Diouf, Pajola e Spagnolo, ma le triple di Kurucs e Bertans mantengono la Lettonia saldamente in controllo, portandola fino al +20 (39-59). Solo nel finale l’Italia accorcia leggermente con canestri di Niang, Diouf e i primi punti da tre di squadra, chiudendo il periodo sul 49-66 in una partita che sembra ormai definitivamente sfuggita di mano agli Azzurri. (agg. di Fabio Belli)

Diretta/ Italia Argentina (risultato finale 84-72): Azzurri senza problemi! (oggi 14 agosto 2025)

COME SEGUIRE LA DIRETTA ITALIA LETTONIA IN STREAMING VIDEO TV

Si potrà seguire la diretta Italia Lettonia sul “nuovo” canale Sky Sport Basket, appuntamento per gli abbonati così come la diretta streaming video su Sky Go e Now Tv.

GLI AZZURRI FATICANO DALLA DISTANZA

Nel secondo quarto l’Italia parte forte con un parziale di 6-0 firmato da Spissu e Diouf, rientrando fino al -3 (22-25). Gli azzurri alzano l’intensità difensiva, con Melli decisivo sotto canestro e Spagnolo protagonista sia in attacco che in recupero palla. Il pareggio arriva sul 29-29, ma la Lettonia risponde subito con le triple di Kurucs, Smits e Bertans, costruendo un nuovo allungo. L’Italia continua a faticare dalla distanza e chiude il primo tempo sotto 33-42, con i lettoni ancora precisi dall’arco e capaci di mantenere il controllo del match. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA/ Italia Lettonia (risultato finale 91-75): ultimo quarto senza storia! (basket, oggi 9 agosto 2025)

REAZIONE DOPO UNA PARTENZA DIFFICILE

L’Italia parte male contro la Lettonia, subito precisa dall’arco con Bertans e trascinata da Porzingis, che porta i suoi sul 9-0 dopo pochi minuti. Gli azzurri faticano a trovare il canestro, con Fontecchio impreciso e i primi punti che arrivano solo grazie a Spagnolo. La Lettonia continua a colpire da tre e allunga fino al 19-7, mentre l’Italia prova a restare in partita con la grinta di Diouf e l’impatto positivo di Niang dalla panchina. Una buona combinazione Spissu-Diouf riporta gli azzurri a -10, ma il tecnico fischiato a Pozzecco chiude il primo quarto sul 25-16 per i lettoni. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA/ Italia Senegal (risultato finale 80-56): vincono gli azzurri! (finale Trentino Basket Cup)

SI COMINCIA!

Mancano ormai pochi minuti alla diretta Italia Lettonia, come già ricordato le due nazionali si sono affrontate 12 giorni fa in un’amichevole che a Trieste aveva visto gli azzurri prendersi la vittoria con il risultato di 91-75, frutto soprattutto di un ottimo quarto periodo. Va detto che l’Italia era sempre stata in vantaggio, almeno alla fine dei periodi, ma aveva comunque sofferto la verve di una Lettonia sempre ottimamente allenata; Simone Fontecchio era stato il nostro top scorer con 21 punti e un ottimo 8/15 dal campo (3/5 dall’arco), molto bene anche Giampaolo Ricci con 16 punti e Nicolò Melli con 13, 100% al tiro (5/5) per Marco Spissu.

Gianmarco Pozzecco aveva iniziato la partita con Alessandro Pajola e Stefano Tonut nel backcourt, affiancando l’energia di Melli al talento di Fontecchio e piazzando Mouhamet Diouf sotto canestro; naturalmente l’arrivo di Danilo Gallinari dovrebbe cambiare le carte in tavola per quanto riguarda il quintetto titolare e questo potremo già vederlo questa sera, dove per l’appunto non conterà troppo il risultato ma altri aspetti. Adesso però tocca realmente mettersi comodi e lasciare che a parlare sia il parquet: la diretta Italia Lettonia sta davvero per farci compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

ITALIA LETTONIA: ANCORA CONTRO I BALTICI!

Eccoci alla diretta Italia Lettonia, un’altra volta: alle ore 19:15 di giovedì 21 agosto le due squadre si incrociano a 12 giorni dall’amichevole che avevano disputato a Trieste (con vittoria azzurra in rimonta) e questa volta il test match è valido formalmente per il torneo dell’Acropoli.

Si tratta comunque, in termini generali, di un altro passo di avvicinamento della nostra nazionale verso gli Europei: l’esordio contro la Grecia sarà il 28 agosto, manca esattamente una settimana e allora i ragazzi di Gianmarco Pozzecco scaldano i motori per quello che sarà un appuntamento da onorare nel migliore dei modi.

L’ultima amichevole che ha visto l’Italia in questi giorni è stata contro l’Argentina, con una bella vittoria che ha esaltato soprattutto Simone Fontecchio e Matteo Spagnolo; questa settimana si è aggregato al gruppo Danilo Gallinari, all’ultima avventura in azzurro (e forse in carriera) dopo il titolo a Porto Rico.

Vedremo allora cosa succederà nel corso della diretta Italia Lettonia, sfida sempre speciale visto che sulla panchina della squadra baltica siede Luca Banchi che ben conosciamo, e che studierà ancora il modo di metterci in difficoltà.

DIRETTA ITALIA LETTONIA: ORMAI CI SIAMO

Vicini alla diretta Italia Lettonia possiamo dire che questo secondo incrocio estivo potrebbe essere un antipasto degli Europei, essendo che entrambe le nazionali sono ai nastri di partenza del torneo continentale e dunque potrebbero affrontarsi in seguito, dopo la prima fase a gironi. Per il momento comunque la nostra nazionale sta facendo molto bene: sono arrivate soltanto vittorie per gli azzurri, c’è grande attesa per l’arrivo di Danilo Gallinari che ha dovuto aspettare i 37 anni di età per festeggiare il primo trofeo in carriera e adesso vuole togliersi una bella soddisfazione anche con l’Italia, appunto alla sua ultima chiamata.

I discorsi sui rapporti di forza agli Europei bisognerà affrontarlo più avanti, per il momento ci godiamo questa amichevole sapendo che sarà un vero test: la Lettonia infatti è arrivata quinta all’ultimo Mondiale e già nell’amichevole di due settimane fa aveva mostrato qualità e pericolosità, il risultato anche questa sera sarà molto relativo ma è chiaro che Pozzecco vada alla ricerca della vittoria per guadagnare ancora più fiducia, tra poco si comincerà davvero a fare sul serio e dunque accomodiamoci per scoprire cosa succederà a breve nella comunque attesa diretta Italia Lettonia, per il torneo dell’Acropoli.