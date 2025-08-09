Diretta Italia Lettonia streaming video tv: orario e risultato live della partita amichevole di basket a Trieste, oggi sabato 9 agosto 2025

DIRETTA ITALIA LETTONIA (RISULTATO 27-25): GRAN PARTENZA AZZURRA, POI LA REAZIONE

L’Italia parte forte con un break iniziale di 6-0 grazie a Melli e Fontecchio, costringendo la Lettonia al timeout. I baltici rispondono con le triple di Bertans e Porzingis, che portano la squadra in vantaggio 13-12 a metà quarto. La partita rimane equilibrata con continui scambi di canestri, tra cui una bomba di Niang e giocate importanti di Ricci e Spissu. Dopo un primo quarto combattuto, l’Italia conduce di misura 27-25. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA/ Italia Senegal (risultato finale 80-56): vincono gli azzurri! (finale Trentino Basket Cup)

ITALIA LETTONIA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

Per tifosi e appassionati l’appuntamento (se abbonati) è fissato su Sky Sport Basket per la diretta Italia Lettonia in tv, disponibile quindi anche tramite Sky Go o Now Tv se preferirete affidarvi alla diretta streaming video.

PALLA A DUE, VIA!

Un intreccio molto curioso che ci accompagna verso la diretta Italia Lettonia sarà naturalmente la presenza di Luca Banchi come c.t. della Nazionale baltica, a maggior ragione perché l’allenatore italiano lascerà la Lettonia al termine degli Europei di quest’anno e per molti potrebbe essere un possibile erede di Gianmarco Pozzecco proprio come c.t. dell’Italia – anche se l’auspicio è ovviamente che gli Azzurri non abbiano bisogno di cambiare la guida tecnica.

DIRETTA/ Italia Islanda (risultato finale 87-61): Azzurri senza problemi! (basket, oggi 2 agosto 2025)

In ogni caso sarà un derby in panchina, naturalmente per Banchi spicca il quinto posto ai Mondiali 2023, prima partecipazione di sempre della Lettonia al torneo iridato di basket con tanto di piazzamento eccellente che portò alla nomina dello stesso Banchi come miglior c.t. del Mondiale. Parlando invece degli Europei, la Lettonia nel 2022 non era nemmeno presente (base di partenza che rese ancora più clamoroso il quinto posto dell’anno seguente) e quest’anno sarà invece uno dei quattro Paesi organizzatori. Ci sono quindi tante curiosità che ci accompagnano verso la palla a due, ma adesso è meglio pensare alla diretta Italia Lettonia! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Italia vince Eurobasket Under 20/ “Grazie ai commenti razzisti, ci avete dato la carica!” (21 luglio 2025)

AMICHEVOLE DI LIVELLO A TRIESTE

Ci saranno davvero tanti spunti d’interesse per la diretta Italia Lettonia, che ci terrà compagnia questa sera, sabato 9 agosto 2025, con palla a due alle ore 20.00 da Trieste. Sarà una partita amichevole che sancirà un ulteriore passo avanti verso l’inizio degli Europei di basket che vedranno l’Italia debuttare il 28 agosto prossimo.

La Nazionale del c.t. Gianmarco Pozzecco è reduce dalla Trentino Cup, vinta con pieno merito grazie a due convincenti successi, sabato scorso per 87-61 contro l’Islanda e poi alla domenica trionfando per 80-56 nella finale contro il Senegal. Ottimo inizio per alzare l’autostima, oggi però contro la quinta classificata degli ultimi Mondiali il livello potrebbe essere più alto.

D’altronde l’obiettivo è proprio questo: le prossime amichevoli saranno tutte di eccellente livello tecnico, per poi arrivare a Cipro (sede del nostro girone) pronti per affrontare un Eurobasket che si annuncia impegnativo fin dalla prima fase e che quindi richiederà agli Azzurri di essere pronti fin dalla prima partita.

Gli avversari di oggi saranno gli uomini di coach Luca Banchi, la Lettonia che dal canto suo vorrà fare benissimo agli Europei, essendo uno dei quattro Paesi organizzatori di questa edizione. Tra l’altro ci ritroveremo anche il 21 agosto prossimo nel classico Torneo dell’Acropoli ad Atene, ma per il momento siamo curiosi di scoprire cosa accadrà a Trieste con la diretta Italia Lettonia…

DIRETTA ITALIA LETTONIA: IL CAMMINO VERSO GLI EUROPEI

A Trieste quindi vivremo la terza uscita degli Azzurri in amichevole verso gli Europei, fra la Trentino Cup e la diretta Italia Lettonia c’è stato il taglio per Giordano Bortolani e Guglielmo Caruso, il gruppo quindi adesso è formato da 15 giocatori e il coach dovrà operare altre dolorose rinunce prima di cominciare il torneo. Settimana scorsa l’MVP del torneo trentino era stato Momo Diouf, il classe 2001 della Virtus Bologna si sta quindi ritagliando un ruolo sempre più significativo all’interno di Italbasket.

Il grande obiettivo sarebbe quello di tornare sul podio: l’ultima medaglia internazionale per l’Italia del basket è ancora l’argento alle Olimpiadi di Atene 2004, un ricordo che resterà per sempre leggendario ma che ormai è vecchio di 21 anni. Abbiamo passato anni anche molto grigi, adesso invece siamo tornati a buonissimi livelli di competitività, ma serve salire ancora l’ultimo gradino. Il progetto è chiaro, la diretta Italia Lettonia aiuterà a fare un passo avanti sotto questo punto di vista?