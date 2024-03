DIRETTA/ Italia Lettonia U21 video streaming tv: all’andata fu una delusione! (22 marzo 2024)

DIRETTA ITALIA LETTONIA U21: I TESTA A TESTA

C’è ben poco da dire circa la diretta di Italia Lettonia U21: quella di Palermo sarà solo la seconda partita ufficiale tra queste due nazionali, che si sono trovate faccia a faccia per la prima volta nel gruppo 1 delle qualificazioni agli Europei Under 21 2025. Il primo episodio di conseguenza è quello della partita di andata, disputata allo Slokas di Jurmala: parliamo dello scorso 8 settembre e dell’esordio degli azzurrini, allenati da Carmine Nunziata, in questo percorso di qualificazione. Era stata una partita deludente: uno 0-0 con cui avevamo aperto in maniera meno che sufficiente il girone, quel giorno schieravamo in attacco Marco Nasti e Gaetano Oristanio con Fabio Miretti alle spalle.

Gli ingressi di Lorenzo Colombo, Cher Ndour e Francesco Pio Esposito non avevano cambiato di molto le carte in tavola. Altre informazioni circa il testa a testa nella diretta di Italia Lettonia U21 riguardano i dati del sito Transfermarkt circa i valori delle due rose: qui ovviamente la differenza è netta a favore degli azzurrini, che hanno 150 milioni di euro complessivi contro i 2,53 dei baltici. Giusto per citare: Riccardo Calafiori, il nostro calciatore più prezioso, vale da solo dieci volte tanto il valore totale della squadra lettone. Tuttavia, la vittoria va cercata e ottenuta sul campo e non nelle cifre… (agg. di Claudio Franceschini)

ITALIA LETTONIA U21 STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERLA?

La diretta di Italia Lettonia U21 sarà visibile per tutti gli abbonati alla tv satellitare Sky, servirà però l’abbonamento al pacchetto Calcio per seguire il match, in alternativa con le medesime modalità sarà possibile seguire il match sulla piattaforma di streaming online NowTv.

AZZURRI SUPER FAVORITI!

Nervi tesi in questa diretta di Italia Lettonia U21 con il fischio di inizio fissato per oggi 22 marzo 2024 alle ore 18,15. In palio c’è la qualificazione agli Europei U21 e l’Italia cercherà sicuramente di ottenere una vittoria contro un avversario alla portata. Sebbene la Lettonia non abbia impressionato nelle ultime uscite, gli azzurrini non sono al massimo della forma, rendendo la partita ancora più imprevedibile.

È fondamentale per l’Italia concentrarsi sull’esecuzione di un gioco solido e efficace per superare la Lettonia e assicurarsi un posto nella fase successiva della competizione. Il calcio giovanile è bello anche per questo, dopotutto l’imprevisto è dietro l’angolo.

ITALIA LETTONIA U21: PROBABILI FORMAZIONI

Non si possono non citare le probabili formazioni soprattutto se riguardano i campioni di domani in questa diretta di Italia Lettonia U21: ci si aspetta la presenza di Gnonto per gli azzurrini, nonostante il suo recente calo di forma. Il giovane talento, seppur meno brillante nelle ultime settimane, ha dimostrato il suo valore con un gol nella precedente uscita in nazionale.

Per la Lettonia, ci sarà probabilmente Vapne, un difensore di buon livello, sebbene sia incline a ricevere cartellini disciplinari. Quindi se la squadra ospite dovesse giocare in dieci non ci sarebbe molto di cui sorprendersi.

LE QUOTE DI ITALIA LETTONIA U21

Come di consueto analizziamo anche le quote della diretta di Italia Lettonia grazie al supporto del sito della Snai: il segno 1 è quotato a 1,7 mentre il pareggio, distinto dalla X è fissato a 2,5. Per la vittoria Lettone invece la quota è di 6.











