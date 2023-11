Diretta/ Italia Liechtenstein U19 video streaming tv: 2 precedenti dominati dagli azzurri (15 novembre 2023)

DIRETTA ITALIA LIECHTENSTEIN U19: I TESTA A TESTA

Si avvicina la diretta di Italia Liechtenstein U19, e allora possiamo dire che questa partita ha due precedenti ufficiali registrati, ed entrambi hanno visto gli azzurrini dominare. Due vittorie e un totale di 10 gol, equamente distribuiti; due gare che sono state disputate per le qualificazioni agli Europei di categoria e a distanza di 10 anni. Nel luglio 2003 l’Italia U19 aveva vinto 5-1 con i gol di Luigi Della Rocca, Raffaele Palladino, Simon Laner (doppietta) e un rigore di Francesco Lodi, per il Liechtenstein era arrivata la rete di Martin Buchel quando la nostra nazionale era già in vantaggio per 5-0.

Nell’ottobre 2013 gli azzurrini avevano replicato quel successo, ma questa volta mantenendo la porta inviolata (tra i pali giocava Pierluigi Gollini): tris nel primo tempo con Bryan Cristante su punizione, Luigi Crecco e Luca Iotti, nella ripresa Cristante aveva fatto il bis su rigore e poi era arrivata l’autorete di Dario Kaiser. I precedenti della diretta di Italia Liechtenstein U19 sono dunque a nostro favore e anche la partita di oggi pende dalla nostra parte, almeno sulla carta: la speranza è che gli azzurrini sappiano confermare il pronostico prendendosi una vittoria che sarebbe molto importante. (agg. di Claudio Franceschini)

ITALIA LIECHTENSTEIN U19 IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Stando alle ultime indicazioni non sarà possibile seguire la diretta tv di Italia Liechtenstein Under 19 e di conseguenza non possiamo indicarvi nemmeno una diretta streaming video. Per le informazioni utili ci si potrà rivolgere allora soprattutto agli account ufficiali sui social network, in particolar modo consigliamo le pagine su Facebook, Twitter e Instagram della federazione italiana e il sito www.figc.it.

ITALIA LIECHTENSTEIN U19: PRIMA DI TRE SFIDE IMPORTANTI

Italia Liechtenstein Under 19, in diretta mercoledì 15 novembre 2023 alle ore 13.00 presso la Borås Arena in Svezia, sarà una sfida valevole per la prima fase di qualificazione al prossimo Europeo di categoria dove gli Azzurrini dovranno difendere il titolo vinto la scorsa estate con mister Alberto Bollini in panchina. L’Italia Under 19 affronterà in Svezia prima il Liechtenstein, poi la Svizzera e infine i padroni di casa svedesi. Le prime due squadre di ogni girone, insieme alla miglior terza, accederanno alla fase elite. Dopo lo stage dal 6 all’8 novembre a Coverciano, il tecnico Bernardo Corradi ha ufficializzato la lista dei 20 convocati, 14 ragazzi classe 2005 e 6 classe 2006.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA LIECHTENSTEIN U19

Le probabili formazioni della diretta Italia Liechtenstein Under 19, match che andrà in scena presso la Borås Arena in Svezia. Dopo lo stage di Coverciano il commissario tecnico dell’Italia Bernardo Corradi ha diramato le convocazioni, da qui verranno fuori i primi undici Azzurrini di questa fase del cammino verso l’Europeo. Portieri: Federico Magro (Lazio), Renato Bellucci Marin (Roma). Difensori: Wisdom Amey (Bologna), Davide Bartesaghi (Milan), Fabio Cristian Chiarodia (Borussia Mönchengladbach), Pietro Comuzzo (Fiorentina), Christian Corradi (Hellas Verona), Vittorio Magni (Milan), Marco Palestra (Atalanta). Centrocampisti: Aaron Ciammaglichella (Torino), Luca Di Maggio (Inter), Luca Lipani (Sassuolo), Mattia Mannini (Roma), Diego Ripani (Juventus), Marco Romano (Genoa), Kevin Zeroli (Milan). Attaccanti: Lorenzo Anghelè (Juventus), Alphadjo Cisse (Hellas Verona), Simone Pafundi (Udinese), Alessio Vacca (Juventus).

