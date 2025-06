Diretta Italia Lituania donne streaming video Rai 1: orario e risultato live della terza partita nel girone agli Europei basket 2025.

DIRETTA ITALIA LITUANIA DONNE: SI CHIUDE IL GIRONE!

Con la diretta Italia Lituania donne torna in campo la nostra nazionale femminile, che affronta alle ore 21:00 di sabato 21 giugno la terza e ultima partita nel girone B agli Europei basket 2025: siamo sempre al PalaDozza, dove s sono giocate tutte le gare di questo raggruppamento.

Diretta/ Italia Slovenia (risultato finale 77-66): due su due per le Azzurre (Europei basket 2025, 19 giugno)

Possiamo dire che l’Italia abbia iniziato nel migliore dei modi questo torneo continentale: pronti via è arrivata una splendida vittoria sulla Serbia, grazie al grande contributo di una Cecilia Zandalasini da 20 punti, 11 rimbalzi e 5 assist. Passano gli anni ma è sempre lei la nostra giocatrice di riferimento; fortunatamente poi ci sono anche le altre.

Diretta/ Italia Serbia donne (risultato finale 70-61): vittoria delle azzurre (18 giugno)

L’Italia dunque va a caccia di quella vittoria che garantirebbe la vittoria nel girone, e mai come stavolta si può sognare; bisognerà naturalmente vedere quanto durerà il nostro cammino ma intanto possiamo dire una cosa.

Ovvero, che Andrea Capobianco sia riuscito a infondere tanta fiducia in una nazionale che gioca bene e convince, siamo solo all’inizio ma ora vedremo se nella diretta Italia Lituania donne riusciremo a confermarci, così da mettere un altro ideale mattoncino sulla costruzione di un grande sogno.

Diretta/ Italia Ungheria (risultato finale 67-71): sconfitta azzurra, ma c'è il primo posto (23 febbraio)

DOVE VEDERE LA DIRETTA ITALIA LITUANIA DONNE IN STREAMING VIDEO TV

Per la diretta tv di Italia Lituania donne l’appuntamento è ancora in chiaro su Rai Sport e in abbonamento su Sky Sport, con la diretta streaming video garantita da Rai Play, Sky Go e Now Tv. DIRETTA ITALIA LITUANIA DONNE STREAMING VIDEO RAIPLAY

DIRETTA ITALIA LITUANIA DONNE: SFIDA DA NON SBAGLIARE

Si avvicina la diretta Italia Lituania donne, una partita dal grande fascino: affrontiamo ancora una volta una nazionale con una tradizione fortissima per quanto riguarda il basket, anche se va detto che la squadra femminile del Paese baltico non è mai riuscita a competere con i risultati messi in campo da quella maschile. La Lituania donne può comunque schierare una vittoria agli Europei, anche se ormai risale a ben 27 anni fa; poi tanti piazzamenti, ma incredibilmente un’assenza dal torneo continentale che durava addirittura dal 2015, e questo ovviamente dice molto.

Intanto hanno già messo in luce il grande talento di Justė Jocitė: la diciannovenne, nata a Washington e che giocherà a Girona dopo sei anni a Villeurbanne, ha fatto le onde all’esordio piazzando 17 punti e 6 assist, sotto canestro invece dovremo fare attenzione alla capacità di Brigita Sinickaitė di catturare rimbalzi. Sarà sicuramente una bella sfida, noi non vediamo l’ora di assistere alla diretta Italia Lituania donne sperando ovviamente che il risultato della partita agli Europei basket 2025 penda dalla nostra parte, poi scopriremo la seconda parte del nostro cammino…