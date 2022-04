Diretta/ Italia Lituania femminile (risultato 0-0) streaming video tv: si gioca!

DIRETTA ITALIA LITUANIA FEMMINILE (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Italia Lituania, in diretta venerdì 8 aprile 2022 alle ore 19.00 presso lo stadio Ennio Tardini di Parma, sarà una sfida valevole per le qualificazioni ai campionati Mondiali femminili di calcio del 2023. Azzurre favoritissime contro le colleghe baltiche, al momento l’Italia si gioca la qualificazione diretta nel girone con la Svizzera anche se le elvetiche hanno il vantaggio del primo scontro diretto vinto, con l’Italia che dovrà provare a fare filotto e restituire il favore alle avversarie in Svizzera.

Per la Lituania finora un solo punto nel cammino Mondiale, ottenuto con lo 0-0 contro la Croazia: per il resto un impegno che non dovrebbe impensierire troppo l’Italia, chiamata comunque a dare il massimo anche per tutelarsi nella differenza reti. Il 26 ottobre scorso le azzurre hanno vinto 0-5 il match d’andata in casa delle lituane, gol messi a segno da Cernoia, Pirone, Giacinti, Gama e Caruso.

DIRETTA ITALIA LITUANIA FEMMINILE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Lituania femminile sarà trasmessa su Rai Sport + e Rai Sport, sarà dunque visibile sulla televisione di stato in chiaro per tutti (anche tramite Rai Play sito o app) ma rimane valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports. In questo caso la visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA LITUANIA FEMMINILE

Le probabili formazioni della diretta Italia Lituania femminile, match che andrà in scena allo stadio Ennio Tardini di Parma. Per l’Italia, Milena Bertolini schiererà la squadra con un 3-4-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Giuliani; Gama, Linari, Lenzini; Bergamaschi, Caruso, Galli, Bonansea; Ceronia, Giacinti, Pirone. Risponderà la Lituania allenata da Rimantas Viktoravičius con un 4-5-1 così schierato dal primo minuto: Lukjančukė; Ruzgutė, Neverdauskaitė, Piesliakaitė, Liužinaitė, Mikutaitė; Lazdauskaitė, Gailevičiūtė, Vaitukaitytė, Petravičienė; Jonušaitė.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Italia Lituania femminile ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria dell’Italia con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.01, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 12.00, mentre l’eventuale successo della Lituania, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 6o.00.











