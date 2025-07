Diretta Italia Lituania U20 streaming video tv: orario e risultato live della finale degli Europei Under 20 205 di basket.

DIRETTA ITALIA LITUANIA U20: LA FINALE DEGLI EUROPEI!

La diretta Italia Lituania U20 ci farà compagnia a partire dalle ore 19:30 di domenica 20 luglio: si gioca a Heraklion, in Grecia, la finale degli Europei Under 20 2025 e per la nazionale azzurra c’è la grande possibilità di vincere il secondo titolo di categoria, dopo quello ottenuto nel 2013.

Un’Italia che ha avuto un grandissimo percorso nel corso della competizione: che le possibilità ci fossero lo sapevamo, ma non possiamo dimenticare che ai quarti eravamo quasi eliminati contro Israele prima di operare una rimonta straordinaria, e poi abbiamo battuto la Serbia in semifinale.

Dunque ancora una volta il basket italiano ci può far vivere un grande momento: intanto siamo già certi di una medaglia e sarà la seconda dopo quella raccolta dalle donne, risultato storico per loro, e naturalmente va citato il fatto che tra poco ci saranno anche gli Europei delle nazionali maggiori, con l’Italia di Gianmarco Pozzecco a caccia di gloria.

Per ora però dobbiamo capire cosa succederà nella diretta Italia Lituania U20, che ci farà compagnia nella speranza che gli azzurri vadano a prendersi una splendida medaglia d’oro.

COME VEDERE LA DIRETTA ITALIA LITUANIA U20 IN STREAMING VIDEO TV

Non sarà possibile seguire la diretta tv di Italia Lituania U20, che però sarà disponibile in diretta streaming video sul canale YouTube ufficiale della FIBA.

DIRETTA ITALIA LITUANIA U20: VERSO L’ORO

Abbiamo dunque la diretta Italia Lituania U20 che ci dirà se la nostra giovane nazionale riuscirà a conquistare la medaglia d’oro agli Europei Under 20 2025. Per il momento i ragazzi di coach Alessandro Rossi sono stati straordinari, come già detto: nel primo turno hanno regolato Belgio e Ucraina nella fase a gironi e poi si sono lanciati verso la fase ad eliminazione diretta, il capolavoro lo hanno timbrato contro Israele ma è stata straordinaria anche la vittoria contro la Serbia, ispirata da 57 punti combinati tra Francesco Ferrari, Leonardo Marangon ed Elisee Assui.

La speranza, oltre che del titolo come giusto che sia, è che questi grandi protagonisti possano poi trovare il loro posto al sole; purtroppo sappiamo bene che nel nostro Paese i giovani fanno sempre fatica ad avere spazio in Serie A1 o anche solo Serie A2, questo risultato già ottimo dunque possa essere un traino importante per costruire un movimento che possa poi durare nel tempo, e lo diciamo non a caso anche nel momento in cui la nostra nazionale maggiore andrà ad affrontare gli Europei. Vedremo allora cosa succederà sul parquet…