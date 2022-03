DIRETTA ITALIA MACEDONIA DEL NORD/ Video streaming Rai 1: c’è un precedente negativo

DIRETTA ITALIA MACEDONIA DEL NORD: I TESTA A TESTA

I precedenti di Italia Macedonia del Nord sono appena due, e fanno riferimento all’ultimo percorso affrontato dagli azzurri nelle qualificazioni Mondiali. Per la seconda volta consecutiva dunque la nazionale balcanica è nostra avversaria lungo la strada per la fase finale di Coppa del Mondo, ma all’epoca l’avevamo incrociata nel girone: il nostro Commissario Tecnico era Giampiero Ventura, che aveva sostituito Antonio Conte, e nella trasferta dell’ottobre 2016 la sua Italia aveva vinto in Macedonia del Nord sia pure a fatica, perché dopo il vantaggio di Andrea Belotti era arrivato il ribaltone firmato Ilija Nestorovski e Ferhan Hasani, ed era servita una doppietta di Ciro Immobile – con secondo gol al 91’ – nell’ultimo quarto d’ora per farci ottenere i 3 punti.

Risultati playoff qualificazioni mondiali/ Diretta gol live score semifinali

Un anno dopo il ritorno non ci aveva detto altrettanto bene: al Grande Torino ci eravamo portati in vantaggio nel finale del primo tempo con Giorgio Chiellini, ma al 77’ aveva pareggiato Aleksandar Trajkovski. Un risultato deludente, a conferma del calo di prestazioni avuto nella seconda parte del girone: ricordiamo bene purtroppo come era andata a finire, stavolta si tratta di una gara secca e speriamo che l’Italia sia in grado di andare a prendersi la finale delle qualificazioni Mondiali contro la Macedonia del Nord… (agg. di Claudio Franceschini)

Probabili formazioni Portogallo Turchia/ Quote, out Ruben Dias (playoff Mondiali)

DIRETTA ITALIA MACEDONIA DEL NORD STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Naturalmente la diretta tv di Italia Macedonia del Nord sarà trasmessa su Rai Uno, come tutte le partite della nostra nazionale maggiore di calcio: appuntamento quindi in chiaro per tutti sulla televisione di stato, che prevede l’alta definizione e che vi permetterà di seguire la diretta Italia Macedonia del Nord per le qualificazioni Mondiali 2022 anche in streaming video. Senza costi aggiuntivi, basterà dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitare il sito o l’app ufficiali di Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA ITALIA MACEDONIA DEL NORD IN STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

Diretta Portogallo Turchia/ Streaming video tv: lusitani favoriti! (playoff Mondiali)

ITALIA MACEDONIA DEL NORD: VOGLIAMO LA FINALE!

Italia Macedonia del Nord è in diretta dallo stadio Renzo Barbera di Palermo, e si gioca alle ore 20:45 di giovedì 24 marzo: per la seconda edizione consecutiva siamo costretti a giocare il playoff nelle qualificazioni Mondali, con la speranza che vada meglio rispetto al fallimento del 2017 (contro la Svezia) ma anche con una formula cambiata. Quella di stasera infatti è solo la prima di due eventuali partite che ci toccano: la semifinale di un ideale mini-torneo la cui finale, che deciderà la nazionale qualificata a Qatar 2022, sarà giocata contro la vincente di Portogallo Turchia.

Inutile pensare ora allo spauracchio Cristiano Ronaldo, molto meglio concentrarsi sulla Macedonia del Nord che l’anno scorso ha giocato la prima, storica fase finale di un Europeo; siamo decisamente superiori, ma dopo il titolo continentale è innegabile che abbiamo perso smalto e infatti siamo ai playoff, non essendo riusciti a stare davanti alla Svizzera in un girone chiuso con troppi pareggi. Aspettando allora che la diretta di Italia Macedonia del Nord prenda il via, non ci resta che fare qualche rapida valutazione sulle scelte che saranno operate dai due Commissari Tecnici, leggendo insieme le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA MACEDONIA DEL NORD

Roberto Mancini si affida ovviamente al 4-3-3 nella diretta della diretta Italia Macedonia del Nord, dovendo ripensare alla difesa: davanti a Gigio Donnarumma avremo Alessandro Bastoni e Acerbi favorito su Gianluca Mancini, poi Emerson Palmieri a sinistra con Florenzi che dovrebbe operare sull’altro versante. Più certe le opzioni per il centrocampo, dove al massimo potrebbe tornare buono Locatelli che, tuttavia, parte alle spalle del solito trio Barella-Jorginho-Verratti, anche per stasera in vantaggio; nel tridente offensivo, vista l’indisponibilità di Federico Chiesa, Domenico Berardi e Lorenzo Insigne dovrebbero operare come esterni a supporto del bomber Ciro Immobile.

Blagoja Milevski si dispone invece con un 4-1-4-1 che sfocia poi in un 4-3-3: il portiere è Dimitrievski, linea difensiva con Stefan Ristovski e Alioski a percorrere le fasce laterali e due centrali che saranno Velkovski e Musliu. Il giocatore che agirà davanti alla difesa sarà Kostadinov; poi Elmas e Bardhi sono gli elementi grazie ai quali la trazione della Macedonia del Nord potrà diventare più offensiva, perché in fase di spinta si verrà a creare una linea di trequarti insieme agli esterni Churlinov e Trajkovski. Come prima punta, il favorito sembra essere Milan Ristovski che però si deve guardare dalla concorrenza di Jahovic e dello stesso Trajkovski che, eventualmente avanzato, porterebbe Ethemi a giocare come laterale.

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo anche a leggere le quote che accompagnano il pronostico sulla diretta Italia Macedonia del Nord. Naturalmente gli azzurri partono largamente favoriti secondo il bookmaker: il segno 1 che identifica la nostra vittoria porta in dote una vincita che ammonta a 1,18 volte la giocata, per contro il segno 2 a regolare il successo esterno dei balcanici vi farebbe guadagnare addirittura 15,00 volte l’importo investito. L’eventualità del pareggio, per la quale dovrete puntare sul segno X, ha un valore che equivale a 7,00 volte quanto messo sul piatto.











© RIPRODUZIONE RISERVATA