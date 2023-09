DIRETTA/ Italia Macedonia del Nord video streaming Rai 2: focus sugli slavi (Europei volley 2023 9 settembre)

DIRETTA ITALIA MACEDONIA DEL NORD: FOCUS SUGLI SLAVI

In avvicinamento alla diretta di Italia Macedonia del Nord, possiamo parlare adesso dei nostri avversari, che arrivano dal girone C, ospitato in quanto Paese co-organizzatore di questi Europei di volley maschile 2023, almeno nella fase a gironi. La spinta dei tifosi locali ha aiutato la Macedonia del Nord a raggiungere per la prima volta gli ottavi di finale, dopo due partecipazioni finite già nei gruppi nel 2019 e nel 2021.

Sono state decisive le vittorie per 3-1 contro la Danimarca e per 3-0 contro il Montenegro, cioè le due avversarie che sono terminate in classifica alle spalle della Macedonia del Nord, quarta e quindi abbinata all’Italia negli ottavi di finale. Le sconfitte sono state invece tutte per 3-0 contro Polonia, Olanda e infine anche Repubblica Ceca, con cui i macedoni potevano giocarsi il terzo posto: chiaro segno del fatto che, dal punto di vista tecnico, non dovrebbe esserci partita. Naturalmente il compito degli Azzurri sarà quello di garantire che tutto vada davvero liscio per l’Italia oggi a Bari… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA ITALIA MACEDONIA DEL NORD STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Macedonia del Nord in chiaro per tutti sarà garantita integralmente su Rai Due, naturalmente canale numero 2 del telecomando. Saranno quindi naturalmente il sito Internet oppure la app di RaiPlay a garantire la diretta streaming video di Italia Macedonia del Nord. In alternativa, ecco i canali di Sky Sport o il servizio Sky Go (oppure anche Now TV) per gli abbonati alla televisione satellitare. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY DI ITALIA MACEDONIA DEL NORD

ITALIA MACEDONIA DEL NORD: IN DIRETTA GLI OTTAVI DEGLI EUROPEI DI VOLLEY 2023

Italia Macedonia del Nord, in diretta dal PalaFlorio di Bari alle ore 18.00 di oggi pomeriggio, sabato 9 settembre 2023, segnerà per gli Azzurri del c.t. Fefé De Giorgi l’inizio della fase ad eliminazione diretta con gli ottavi di finale degli Europei di volley maschile 2023, che si trasferiscono nel capoluogo pugliese appunto per gli ottavi e poi anche per i quarti di finale, prima di cedere il palcoscenico a Roma per la Final Four. Simone Giannelli e compagni stanno onorando al meglio il ruolo di campioni d’Europa e del mondo in carica avendo vinto cinque partite su cinque nella fase a gironi, da adesso però ogni partita potrebbe essere l’ultima e quindi cambia il ritmo.

La diretta di Italia Macedonia del Nord sarà quindi una nuova tappa della difesa del titolo continentale conquistato due anni fa, obiettivamente il livello degli Azzurri è nettamente superiore a quello degli slavi, che sono arrivati quarti nel proprio gruppo. L’Italia si è conquistata l’incrocio almeno teoricamente più semplice grazie soprattutto al 3-0 contro la Serbia, poi abbiamo vinto anche contro la Germania sia pure per 3-2 ma in una partita giocata quando ormai il primato nel girone A era già certo. Al di là del fascino e dei rischi della eliminazione diretta, dovrebbe essere una serata tranquilla e speriamo anche divertente: tutto filerà come previsto nella diretta di Italia Macedonia del Nord?

ITALIA MACEDONIA DEL NORD (EUROPEI DI VOLLEY 2023): IL CONTESTO

La diretta di Italia Macedonia del Nord sarà quindi il debutto degli Azzurri in terra pugliese e soprattutto nella fase ad eliminazione diretta con cui si entra definitivamente nel vivo di questa avventura lungo buona parte della penisola, passata già da Bologna, Perugia ed Ancona prima di Bari sperando che a Roma si possa difendere il titolo di campioni d’Europa. Intanto è arrivato un segnale chiaro venerdì sera, perché vincere per 3-0 contro la Serbia non era scontato e invece i ragazzi del c.t. De Giorgi ci sono riusciti, tra l’altro anche con parziali nettissimi; l’altro test significativo era quello contro la Germania, partita però svuotata di ogni utilità concreta prima ancora che iniziasse.

Gli Azzurri contro i tedeschi hanno messo in campo soprattutto la voglia di vincere, portando a casa un 3-2 che potrebbe essere d’insegnamento quando la posta in palio si farà decisamente più alta. In teoria il discorso vale già oggi, perché chi perde va a casa; in pratica, la differenza di valore tecnico con la Macedonia del Nord dovrebbe metterci al riparo da insidie, a patto naturalmente di giocare nel modo giusto e senza pensare di avere in tasca la vittoria in quanto campioni euro-mondiali. Sarà quindi fondamentale tenere alta la pressione per evitare passaggi a vuoto che francamente potrebbero essere l’unico pericolo per gli Azzurri nella diretta di Italia Macedonia del Nord…











