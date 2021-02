Diretta Italia Macedonia del Nord/ Streaming video tv: gli azzurri in campo a Perm

DIRETTA ITALIA MACEDONIA DEL NORD: UNA FORMALITÀ PER GLI AZZURRI

Italia Macedonia del Nord, in diretta dalla Molot Sports Hall di Perm, si gioca alle ore 15:30 di giovedì 18 febbraio: è il primo di tre impegni ravvicinati per gli azzurri, che oggi saranno in campo per recuperare la terza giornata nel gruppo B delle qualificazioni agli Europei 2022 di basket. Ricorderete che la partita non era stata disputata per un focolaio di Coronavirus che si era sviluppato all’interno del gruppo balcanico; in seguito gli azzurri dovranno riaffrontare questa nazionale e lo faranno domenica, mentre domani saranno impegnati con l’Estonia.

Sappiamo anche, tuttavia, che queste qualificazioni rappresentano per noi una pura formalità: infatti il regolamento prevede che vi partecipano anche quelle nazionali che ospiteranno un girone nella fase finale e che di conseguenza hanno già il pass automatico. Tra queste c’è appunto il gruppo di Meo Sacchetti, che però deve giocare e allora cercherà di onorare l’impegno nella diretta di Italia Macedonia del Nord, aspettando la quale possiamo provare a fare qualche analisi sui temi principali legati alla partita.

DIRETTA ITALIA MACEDONIA DEL NORD STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Macedonia del Nord sarà trasmessa sui canali della televisione satellitare, dunque rappresenterà un appuntamento riservato in esclusiva agli abbonati Sky che potranno seguire questa partita come già le altre delle qualificazioni agli Europei 2022. Per chi non potesse mettersi davanti a un televisore sarà disponibile l’applicazione Sky Go, fornita dall’emittente senza costi aggiuntivi, per avere accesso alle immagini del match in diretta streaming video, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone.

DIRETTA ITALIA MACEDONIA DEL NORD: RISULTATI E CONTESTO

Dunque nella diretta di Italia Macedonia del Nord assisteremo ancora una volta ad una partita che la nostra nazionale giocherà senza troppe paure dettate dal risultato. Sicuramente vincere aiuta a vincere e per questo gli azzurri scenderanno in campo nella bolla di Perm per prendersi la posta piena, anche perché chiudere il girone senza sconfitte sarebbe comunque un traguardo importante; tuttavia mancherà quella componente di agonismo e ricerca della vittoria che dà il maggiore sapore alle sfide, anche se poi nei tre precedenti abbiamo visto come l’Italia sia comunque riuscita a lottare su ogni pallone. Questo per un motivo ben preciso, ovvero che in campo vanno anche e soprattutto giocatori che Meo Sacchetti vuole testare per capire se portarli alla fase finale; loro si giocano molto, in assenza dei big che sono impegnati in Eurolega o in NBA, e dunque più che altro si apre una competizione interna tra questi elementi. Sarà allora importante capire anche quali rotazioni il nostro coach deciderà di attuare: il risultato non sarà la cosa più importante, ma chi verrà impiegato in Italia Macedonia del Nord avrà tanta voglia di mettersi in mostra e dimostrare il suo potenziale.



