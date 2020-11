Diretta Italia Macedonia/ Streaming video tv: qualificazioni Europei 2022 (basket)

DIRETTA ITALIA MACEDONIA: FORMALITÀ PER GLI AZZURRI?

Italia Macedonia del Nord è in diretta dalla Saku Suurhall di Tallinn: siamo in Estonia, e alle ore 15:00 di sabato 28 novembre la nostra nazionale affronta il terzo impegno nelle qualificazioni agli Europei 2022 di basket. La fase finale del torneo si terrà in agosto, e curiosamente gli azzurri sono già qualificati: infatti la FIBA ha disposto che a questa competizione partecipassero anche quelle federazioni che in agosto ospiteranno i gironi, tra queste compare appunto che l’Italia che sostanzialmente disputa queste partite per pura formalità, prendendole però come un ottimo allenamento visto che le avversarie si giocano concretamente l’altro posto disponibile. Dunque, per Meo Sacchetti non ci sarà l’assillo del risultato, e diciamolo pure, la partita di oggi dovrebbe rappresentare una sorta di formalità per la nostra nazionale; come sempre però sarà il campo a fornire la sua risposta e allora noi possiamo aspettare la diretta di Italia Macedonia del Nord, cominciando magari a fare qualche analisi sui temi principali legati a questa partita.

DIRETTA ITALIA MACEDONIA DEL NORD STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Macedonia del Nord sarà disponibile solo per gli abbonati alla televisione satellitare: per loro l’appuntamento è su Sky Sport Arena, canale presente al numero 204 del decoder, ed eventualmente in diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go, che viene fornita dalla stessa emittente senza costi aggiuntivi, permettendo di assistere alla partita con l’utilizzo di apparecchi mobili quali PC, tablet e smartphone.

DIRETTA ITALIA MACEDONIA DEL NORD: RISULTATI E CONTESTO

Come abbiamo già anticipato, Italia Macedonia del Nord è una partita nella quale gli azzurri non vanno a caccia del risultato a tutti i costi: questo non significa ovviamente che non proveranno a vincere (come già fatto contro Estonia e Russia, nei primi due appuntamenti delle qualificazioni) ma che potranno giocare con la mente sgombra e provando varie situazioni. Meo Sacchetti da queste qualificazioni dovrà tirar fuori il roster che affronterà il grande impegno del torneo Preolimpico, che si giocherà la prossima estate e rappresenterà il punto centrale del progetto; anche per questo motivo il gruppo partito per la bolla di Tallinn è composto da giovani e giocatori “sperimentali”, mancano i grandi nomi ed è giusto così, anche perché tra le altre cose (e questo è un problema del quale si era parlato già ai tempi della modifica ufficiale al calendario internazionale) l’Eurolega prosegue e dunque i big possono anche scegliere di continuare con le squadre di club. Manca comunque poco per l’inizio di Italia Macedonia del Nord, dunque ci mettiamo comodi per vedere quello che succederà.

© RIPRODUZIONE RISERVATA