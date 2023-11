DIRETTA/ Italia Macedonia streaming video tv: una sfida maledetta (Qualificazioni Europei, 17 novembre 2023)

DIRETTA ITALIA MACEDONIA, I TESTA A TESTA

Nel parlare dei testa a testa per la diretta di Italia Macedonia del Nord dobbiamo ricordare quanto già sappiamo, vale a dire che la nazionale balcanica è la nostra bestia nera: la Macedonia del Nord ci ha fatto piangere nel marzo 2021, il gol di Aleksandr Trajkovski aveva deciso la partita valida come semifinale nel playoff per le qualificazioni al Mondiale in Qatar e così l’Italia, che già pensava al Portogallo, per la seconda volta era stata estromessa dalla fase finale di Coppa del Mondo, un flop ancora più incredibile se consideriamo che quella partita si era giocata a Palermo, cioè in casa nostra.

Non solo: lo scorso settembre un 1-1 a Skopje ha rovinato l’esordio di Luciano Spalletti, mentre nell’ottobre 2017 a X avevamo pareggiato 1-1, con i gol di Giorgio Chiellini e ancora Trajkovski. Insomma: contro la Macedonia del Nord in quattro partite abbiamo vinto solo una volta, in trasferta, nell’ottobre 2016 per le qualificazioni ai Mondiali di Russia che, appunto, non avevamo poi giocato. Il Commissario Tecnico azzurro era Giampiero Ventura; nel primo tempo aveva segnato Andrea Belotti, poi in due minuti Ilija Nestorovski e Ferhan Hasani avevano ribaltato tutto ma una doppietta di Ciro Immobile, con secondo gol al 91’, ci aveva regalato il successo. Il quadro è tutt’altro che brillante, e questa sera la partita è decisiva: bisognerà mettere in campo la nostra migliore versione… (agg. di Claudio Franceschini)

ITALIA MACEDONIA, STREAMING VIDEO E DIRETTA E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Italia Macedonia sarà trasmessa su Rai 1 come tutte le altre partite di qualificazione degli Azzurri ai prossimi Europei che si terranno in Germania nel 2024..

Anche la diretta streaming Italia Macedonia sarà visibile unicamente sulla Rai, più precisamente Rai Play che permette di assistere all’evento sia live sia a partita conclusa attraverso la replica.

SI GIOCA ALL’OLIMPICO DI ROMA

La diretta Italia Macedonia, in programma venerdì 17 novembre alle ore 20:45, racconta della 9a giornata del Girone C di qualificazione ai prossimi Europei. Dando uno sguardo alla classifica, vediamo come gli azzurri sono terzi a 10 punti mentre i macedoni seguono a 7 con Inghilterra prima a 16 e Ucraina seconda a 13, ma con una gara in più così come Malta, fanalino di coda a zero. La situazione è più chiara di quanto si pensi per quanto riguarda l’Italia.

La Nazionale di Luciano Spalletti infatti può anche permettersi di perdere contro la Macedonia, l’importante è poi vincere all’ultima giornata contro l’Ucraina. Se invece l’Italia riuscisse a strappare la vittoria contro la Macedonia basterebbe un solo punto, quindi un pareggio, contro gli ucraini a Leverkusen. Ovviamente una doppia vittoria significherebbe qualificazione.

ITALIA MACEDONIA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Italia Macedonia vedono gli azzurri scendere in campo con il 4-3-3. In porta Donnarumma, difesa a quattro con Darmian, Acerbi, Mancini che sostituisce l’infortunato Bastoni e Dimarco. A centrocampo ci saranno Barella con Jorginho in regia e il viola Bonaventura. Ballottaggio Politano-Berardi con il napoletano avanti in attacco insieme a Raspadori e Kean.

La Macedonia risponde col 3-5-2. Tra i pali Dimitrievski, retroguardia composta da Manev, Serafimov e Musliu a concludere il reparto. Ai lati Ashkovski e Alioski spingeranno sulle fasce con Elezi, Atanasov e Bardhi nella zona nevralgica del campo. Il giocatore del Napoli Elmas sarà centravanti insieme a Miovski.

ITALIA MACEDONIA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Italia Macedonia danno per favorita di gran lunga la Nazionale di Spalletti a 1.17. Secondo bet365, il segno X del pareggio è dato a 8 mentre il 2 fisso a ben 17 volte la posta in palio.

Ci si aspetta una squadra con almeno tre gol dato che la quota è di 1.57 mentre l’Under 2.5 è dato a 2.35. Sempre secondo i bookmaker, il Gol è dato a 2.63 contro l’1.44 del No Gol.

