Diretta Italia Malta donne/ Streaming video Rai: passeggiata azzurra? (Europei)

Italia Malta donne sarà diretta dalla greca Eleni Antoniou, e va in scena alle ore 14:15 di martedì 12 novembre: siamo al Teofilo Patini di Castel di Sangro, dove la nostra nazionale femminile prosegue la sua corsa nel gruppo B delle qualificazioni agli Europei 2021. Al momento le azzurre, reduci dallo straripante 6-0 alla Georgia, è prima in classifica a punteggio pieno e ha 3 punti di vantaggio sulla Danimarca, ma le scandinave venerdì non hanno giocato e recupereranno la partita in meno soltanto a giugno, quando peraltro avremo la doppia sfida diretta che sarà decisiva per la qualificazione diretta. Nel frattempo, dopo i tentennamenti delle prime partite, la nazionale di Milena Bertolini ha sistemato la sua differenza reti portandola a +12; la Danimarca resta a +15 con una gara in meno e dunque siamo ancora indietro, ma meglio di così non possiamo fare se non sperare in un’altra goleada oggi. Dunque aspettiamo che prenda il via la diretta di Italia Malta donne, nel frattempo possiamo valutare in che modo le due nazionali potrebbero essere disposte sul terreno di gioco analizzando in maniera più dettagliata le probabili formazioni della partita.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Malta donne sarà trasmessa sulla televisione di stato, e dunque sarà un appuntamento in chiaro per tutti: il canale è ancora una volta Rai Due, che è disponibile anche in alta definizione (avendo naturalmente un televisore che supporti l’opzione HD) e consentirà di seguire la partita delle qualificazioni agli Europei 2021 in diretta streaming video, visitando senza costi aggiuntivi il sito www.raiplay.it con dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA MALTA DONNE

In Italia Malta donne Milena Bertolini potrebbe concedere un po’ di spazio a chi ha giocato meno, vista la relativa semplicità della partita: in difesa potremmo per esempio vedere Boattin sulla corsia sinistra con Guagni confermata a destra e la coppia centrale sempre formata da Gama e Linari a protezione di Giuliani. In mediana cercano posto Caruso e Bergamaschi: la prima eventualmente può sostituire Galli o Giugliano in mezzo, la seconda prenderebbe il posto di Rosucci (schierata sulla fascia venerdì) agendo a destra. Dall’altra parte Cernoia potrebbe essere ancora titolare; in avanti difficile rinunciare a Girelli, mentre Sabatino potrebbe essere lasciata in panchina a vantaggio della giovane Glionna. Malta, reduce dal bel pareggio contro Israele, conferma il 4-4-2 con Janice Xuereb tra i pali, il tandem centrale formato da Lipman e Charlene Zammit e due terzini che saranno Stefania Farrugia e Flask. Queste due avranno come supporto avanzato Brenda Borg e Cuschieri, rispettivamente a destra e sinistra; nel settore nevralgico del campo giocheranno Sciberras e Shona Zammit, nel reparto offensivo pronte ancora Maria Farrugia (in gol giovedì) e Theuma.



