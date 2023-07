DIRETTA ITALIA MAROCCO DONNE/ Video streaming Rai 2: il calendario verso i Mondiali (oggi 1 luglio 2023)

DIRETTA ITALIA MAROCCO DONNE: IL CALENDARIO

In vista della diretta di Italia Marocco donne, possiamo brevemente ricordare quali saranno le tappe che accompagneranno la nostra nazionale verso i Mondiali. Il prossimo martedì, dunque il 4 luglio, il gruppo agli ordini del CT Milena Bertolini si radunerà a Roma e il giorno seguente volerà verso Auckland, che sarà la sede della prima partita del gruppo G. Il primo allenamento è previsto solo per sabato 8 luglio, considerato il lungo volo e il fatto di doversi abituare all’ampio fuso orario; lunedì 10 luglio una prima tappa importante, quella cioè in cui Bertolini dovrà comunicare alla FIFA la lista definitiva delle calciatrici che parteciperanno ai Mondiali.

Da lì, passeranno ben due settimane: l’esordio infatti è previsto il 24 luglio contro l’Argentina. L’Italia donne si sposterà poi a Wellington, dove affronterà le ultime due partite del girone: il 29 luglio contro la fortissima Svezia, il 2 agosto contro il Sudafrica. Sarà un girone complesso, ma nel quale possiamo fare bella figura e certamente strappare almeno il secondo posto per qualificarci agli ottavi: prima, come abbiamo visto, ci sarà un lungo percorso a cominciare da questa amichevole contro il Marocco, che per inciso parteciperà ai Mondiali nel gruppo H (Melbourne e Sydney) con Germania, Colombia e Corea del Sud. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA ITALIA MAROCCO DONNE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Marocco donne sarà garantita da Rai Due: la partita amichevole della nostra nazionale di calcio femminile sarà dunque trasmessa in chiaro per tutti. Come sempre bisogna ricordare che, in assenza di un televisore, gli appassionati potranno seguire il match anche attraverso il servizio di diretta streaming video, che viene fornito dalla stessa emittente e non comporta costi aggiuntivi. Basterà infatti visitare il sito di Rai Play, oppure installare e attivare la relativa app su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI ITALIA MAROCCO DONNE SU RAIPLAY

AMICHEVOLE PRE-MONDIALI

Italia Marocco donne è in diretta dallo stadio Paolo Mazza di Ferrara, alle ore 18:15 di sabato 1 luglio 2023: la nostra nazionale di calcio femminile gioca un’amichevole prima di volare verso Auckland, dove il prossimo 24 luglio affronterà l’esordio ai Mondiali contro l’Argentina. Prima, Milena Bertolini dovrà comunicare le calciatrici che faranno ufficialmente parte delle convocate; ricordiamo che quattro anni fa l’Italia aveva disputato un ottimo Mondiale, che si era fermato ai quarti contro la superpotenza Olanda, poi finalista sconfitta dagli Stati Uniti.

Per quanto riguarda invece l’ultimo grande torneo, non è andato altrettanto bene: agli Europei dello scorso anno le azzurre sono state eliminate al girone. Adesso si va a caccia di riscatto, con l’obiettivo quantomeno di superare il primo turno; intanto vedremo cosa succederà nella diretta di Italia Marocco donne, aspettando la quale possiamo cominciare a fare qualche rapida considerazione circa le scelte che Milena Bertolini potrebbe operare sul terreno di gioco del Paolo Mazza, leggendo insieme le probabili formazioni dell’amichevole.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA MAROCCO DONNE

È chiaramente complicato azzeccare la formazione azzurra per Italia Marocco donne, anche perché Milena Bertolini potrebbe operare qualche esperimento. Ad ogni modo, la immaginiamo schierata con un 4-3-3 (ma si valuta anche il 4-4-2): pensando a una squadra che ricalchi quella che poi affronterà il Mondiale potremmo dire che in porta ci sarà Laura Giuliani, con Valentina Bergamaschi terzino destro e Lisa Boattin sull’altro versante, mentre al centro la coppia dovrebbe essere ancora quella composta da Cecilia Salvai e Elena Linari.

A centrocampo il playmaker sarà Manuela Giugliano; come mezzali possiamo pensare ad Arianna Caruso e una tra Flaminia Simonetti e Giada Greggi, nel tridente offensivo invece possono giocare insieme Barbara Bonansea, Valentina Giacinti e Cristiana Girelli ma agli Europei aveva avuto spazio Martina Piemonte, che può certamente rappresentare un’opzione soprattutto se davanti l’Italia donne dovesse giocare a due.











