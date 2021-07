Diretta Italia Messico softball/ Streaming video tv, Olimpiadi Tokyo 2020

DIRETTA ITALIA MESSICO SOFTBALL: UNA PARTITA DURISSIMA

Italia Messico si gioca in diretta da Yokohama, presso lo Yokohama Stadium: inizio alle ore 13:00 di domenica 25 luglio per quella che è la quarta partita nel torneo di softball alle Olimpiadi 2020 Tokyo. La nostra nazionale sta affrontando un cammino complesso, anche se forse adesso iniziano i momenti di speranza: nei primi tre turni ha dovuto sfidare le grandi favorite per la medaglia d’oro e adesso ha tre gare per provare a invertire la tendenza e prendersi almeno il quarto posto, che significherebbe andare a giocare la partita per la medaglia di bronzo.

Il Messico, delle sei partecipanti al torneo, è l’unica esordiente: anche per questo ci sono tutte le possibilità di portare a casa una vittoria che ci tenga concretamente in corsa, come dimostra il fatto che la nostra avversaria di oggi sia l’unica, insieme alle azzurre, che dopo le prime due giornate aveva sempre perso. La diretta di Italia Messico softball, alle Olimpiadi 2020 Tokyo, rischia dunque di essere una partita determinante; vedremo come andranno le cose, intanto possiamo fare qualche valutazione sui temi principali del match.

DIRETTA ITALIA MESSICO SOFTBALL STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LE OLIMPIADI 2020

Anche la diretta tv di Italia Messico softball, come tutte le Olimpiadi 2020 Tokyo, potrebbe essere garantita dalla Rai: specifichiamo che i canali di riferimento sono Rai Due, Rai Sport e Rai Sport + e che la televisione di stato trasmetterà 200 ore in diretta, scegliendo di volta in volta le discipline e i momenti da seguire. La Rai non dovrebbe avere un servizio di diretta streaming video, che sarà invece affidato a Discovery +: la piattaforma è di fatto quella che trasmette integralmente le Olimpiadi 2020 Tokyo, sarà necessario un abbonamento che è incluso nel pacchetto per i clienti Amazon Prime e Eurosport Player. A questo proposito gli abbonati DAZN potranno servirsi del portale per seguire i canali di Eurosport.

DIRETTA ITALIA MESSICO SOFTBALL OLIMPIADI 2020 TOKYO: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Italia Messico ci terrà compagnia tra poco: come detto, si tratta di una partita vitale per la nostra nazionale, che ha fatto il suo esordio nel torneo di softball perdendo contro gli Stati Uniti e poi ha affrontato Australia e Giappone. Subito tre grandi squadre, e forse era meglio così per scrollarsi di dosso un po’ di timore riverenziale; certo l’Italia è campionessa d’Europa in carica e dunque non si può considerare una cenerentola, ma rispetto alle avversarie di questo girone ha chiaramente qualcosa in meno; pure, sia contro gli Stati Uniti che contro l’Australia ha dimostrato di poter tenere difensivamente, ora però servirà mettere in cascina punti utili che potrebbero servire parecchio in caso si dovesse decidere per un eventuale spareggio. Siamo ancora a Yokohama, dopo aver affrontato le prime partite a Fukushima; curiosamente questo torneo di softball non toccherà mai Tokyo che sarebbe la sede ufficiale delle Olimpiadi 2020, le finali infatti saranno giocate sempre qui e dunque l’Italia spera di restare in corsa fino a martedì quando verranno assegnate le medaglie…



