Diretta Italia Moldavia donne/ Streaming video Rai: via alle qualificazioni Mondiali

DIRETTA ITALIA MOLDAVIA DONNE: INIZIANO LE QUALIFICAZIONI MONDIALI!

Italia Moldavia donne, in diretta dallo stadio Nereo Rocco di Trieste, si gioca alle ore 17:30 di venerdì 17 settembre: con questa partita inizia ufficialmente il cammino delle azzurre nelle qualificazioni Mondiali femminili 2023, con una seconda sfida che andrà in scena martedì e ci vedrà opposte alla Croazia. Diciamo subito che il percorso dovrebbe essere abbordabile: vero che si qualifica direttamente soltanto la prima di ciascun girone (le seconde vanno ai playoff) e che non vincere il raggruppamento significherebbe entrare in un processo di spareggi piuttosto cervellotico, ma è altrettanto vero che l’Italia, che due anni fa al Mondiale ha raggiunto i quarti, è la nazionale più forte del gruppo G.

Di conseguenza, almeno facendo delle considerazioni sulla carta e valutando semplicemente la forza delle squadre, l’Italia – che poco fa si è anche qualificata alla fase finale degli Europei – non dovrebbe mancare il primo posto, pur se poi ovviamente le partite vanno sempre giocate e nascondono comunque delle insidie. Vedremo allora come andranno le cose nella diretta di Italia Moldavia donne; aspettando che la sfida si giochi, valutiamo in che modo il nostro CT Milena Bertolini potrebbe disporre le azzurre sul terreno di gioco, leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA ITALIA MOLDAVIA DONNE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Moldavia donne sarà su Rai Due: la televisione di stato si occupa della partita delle qualificazioni Mondiali femminili e dunque sarà un appuntamento in chiaro per tutti, attraverso il digitale terrestre. In assenza di un televisore, potrete comunque seguire la sfida di Trieste anche in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi e visitando sito o app di Rai Play con apparecchi mobili quali PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA MOLDAVIA DONNE

Non dovrebbero esserci sorprese in Italia Moldavia donne, a meno che ovviamente il nostro CT voglia fare turnover in vista della partita di martedì: al momento però possiamo disporre la nostra nazionale con un 4-3-3 nel quale Laura Giuliani sarà protetta da Sara Gama e Cecilia Salvai, mentre sulle fasce laterali potrebbero giocare Valentina Bergamaschi e Lisa Boattin. A centrocampo come sempre la regia sarà quella di Manuela Giugliano, cui darà una mano Aurora Galli che possiamo considerare una sorta di jolly di metà campo; poi un ballottaggio a tre tra giocatrici della Juventus Women, con Valentina Cernoia favorita su Martina Rosucci e Arianna Caruso; Cernoia tuttavia può giocare anche come esterno del tridente, qui eventualmente affiancherebbe le compagne bianconere Cristiana Girelli e Barbara Bonansea. Assente Valentina Giacinti, un’occasione potrebbe averla anche Annamaria Serturini.

