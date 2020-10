Diretta Italia Moldavia/ Streaming video Rai 1: amichevole azzurra a Firenze

DIRETTA ITALIA MOLDAVIA: A FIRENZE LA NAZIONALE TORNA IN CAMPO

Italia Moldavia, in diretta alle ore 20.45 dallo stadio Artemio Franchi di Firenze, è la partita amichevole che apre per gli azzurri di Roberto Mancini la ricchissima “finestra” di ottobre riservata alle Nazionali, che vedrà infatti l’Italia in campo per ben tre volte nello spazio di una settimana, dal momento che dopo la diretta di Italia Moldavia i prossimi giorni ci riserveranno due impegni ufficiali in Uefa Nations League, dove l’Italia a settembre aveva colto prima un pareggio contro la Bosnia e poi un prestigioso e meritato successo in Olanda e deve affrontare a breve la Polonia e poi di nuovo gli olandesi. In questi giorni l’attenzione dell’ambiente calcio si è focalizzata su tanti altri temi e non su Italia Moldavia, partita dalla quale comunque il c.t. Roberto Mancini dovrà trarre indicazioni utili per gli impegni successivi. Inoltre c’è sempre il fattore ranking da considerare, per essere testa di serie nelle qualificazioni ai Mondiali 2022: inciampare sulla Moldavia non farebbe per nulla bene in tal senso…

DIRETTA ITALIA MOLDAVIA IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE L’AMICHEVOLE

La diretta tv di Italia Moldavia sarà garantita da Rai Uno, ovviamente canale numero 1 del telecomando, come sempre succede per le partite della Nazionale. Di conseguenza sarà disponibile per tutti anche la diretta streaming video della partita amichevole tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO (da raiplay.it)

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA MOLDAVIA

Dando uno sguardo anche alle probabili formazioni di Italia Moldavia, le mosse di Roberto Mancini per questa partita amichevole saranno condizionate sia dalla situazione attuali del nostro calcio (vedi le assenze forzate dei giocatori di Juventus e Napoli), sia dai due successivi impegni ufficiali, che avranno naturalmente la priorità. Ecco perché a Firenze sarà l’occasione giusta per esperimenti e rotazioni di tutti gli uomini disponibili. In queste condizioni sono molte le ipotesi possibili, noi comunque proviamo ad ipotizzare di partenza un modulo 4-3-3. Vedremo innanzitutto se in porta ci sarà Donnarumma anche in amichevole; davanti a lui difesa a quattro con D’Ambrosio, Acerbi, Mancini e Spinazzola, con Florenzi magari in ballottaggio con il nerazzurro; a centrocampo ipotizziamo Barella, Verratti e Sensi, con Jorginho naturalmente prima alternativa in cabina di regia; davanti il tridente Berardi-Immobile-Chiesa con Belotti che contende il posto al capocannoniere in carica della Serie A.

PRONOSTICO E QUOTE

Il pronostico di Italia Moldavia è tutto dalla parte degli azzurri, che sono nettamente favoriti per la vittoria nella partita amichevole di questa sera, tanto che molte delle principali agenzie di scommesse non propongono nemmeno le quote sull’esito di una partita che appare sulla carta dall’esito scontato.



