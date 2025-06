DIRETTA ITALIA MOLDAVIA (RISULTATO 0-0): LE FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

La storia indice all’ottimismo verso la diretta Italia Moldavia, perché i cinque precedenti sono terminati con altrettante vittorie per gli Azzurri. Quattro sono relativi alle qualificazioni per i Mondiali del 1998 e del 2006: nel primo caso, l’Italia vinse per 1-3 in Moldavia e per 3-0 al ritorno in casa; qualche fatica in più nel ciclo che pure si concluse con il trionfo iridato in Germania nel 2006, perché i ragazzi del c.t. Marcello Lippi si imposero per 0-1 in trasferta e per 2-1 in casa. Molto più recente è l’unica amichevole, che fu disputata mercoledì 7 ottobre 2020 a Firenze e terminò con una vittoria per 6-0 dell’Italia, con doppietta di Stephan El Shaarawy, gol di Bryan Cristante, Francesco Caputo e Domenico Berardi più l’autorete di Veaceslav Posmac.

Un risultato del genere sarebbe prezioso anche in ottica differenza reti complessiva nel girone, ma staremo a vedere cosa succederà: leggiamo le formazioni ufficiali, poi via alla diretta Italia Moldavia! ITALIA (3-5-1-1): G. Donnarumma; Di Lorenzo, A. Bastoni, L. Ranieri; Cambiaso, Frattesi, S. Ricci, Tonali, Dimarco; Raspadori; Retegui. Allenatore: Luciano Spalletti MOLDAVIA (3-4-3): Avram; Babogio, Mudrac, Dumbravanu; Platica, Ionita, Bodisteanu, Reabciuk; Caimacov, Nicolaescu, Postolachi. Allenatore: Sergey Cleshenko (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

ITALIA MOLDAVIA IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV

La diretta Italia Moldavia in tv sarà come sempre su Rai 1 in chiaro per tutti, certezza per le partite della Nazionale così come la diretta streaming video su sito e app di Rai Play.

LA DIRETTA ITALIA MOLDAVIA SU RAIPLAY

ITALIA MOLDAVIA: CONTA SOLO VINCERE

Vincere e convincere per iniziare a rialzare la testa, la diretta Italia Moldavia propone agli Azzurri un solo obiettivo dopo l’umiliante debutto con batosta per 3-0 in Norvegia, che ha già messo in salita la strada nel girone I delle qualificazioni ai Mondiali 2026. C’è ben poco da girarci attorno: al Mapei Stadium di Reggio Emilia alle ore 20.45 oggi, 9 giugno 2025, c’è un solo risultato ammissibile, anche perché in casa contro la Moldavia i tre punti sono obbligatori per non compromettere la situazione in classifica già alla seconda giornata e per ritrovare un po’ di fiducia dopo i cattivi pensieri sorti venerdì ad Oslo.

La Moldavia finora ha giocato due partite casalinghe, perdendo 0-5 contro la Norvegia e venendo sconfitta pure dall’Estonia, quindi è l’anello debole del girone. Serve quindi una vittoria con punteggio largo, perché la differenza reti potrebbe pesare in caso di arrivo a pari punti con la Norvegia – un motivo in più per giudicare pesante il tracollo di tre giorni fa. Giocheremo la diretta Italia Moldavia con un terremoto in casa: Luciano Spalletti è già stato esonerato, darà l’addio dopo questa partita e dunque ora conta vincere per poi aprire un nuovo ciclo, si spera con immediata risalita.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA MOLDAVIA

Luciano Spalletti non ha margine d’errore nelle probabili formazioni per la diretta Italia Moldavia. Il modulo potrebbe essere il 3-5-1-1 e davanti a Donnarumma, tra Di Lorenzo e Bastoni, potrebbe trovare posto Coppola come centrale difensivo; folto centrocampo a cinque con Zappacosta che dovrebbe essere il titolare a destra, Barella, in cabina di regia Rovella e poi Tonali ed infine esterno sinistro Udogie; infine in attacco Raspadori e Retegui, con il napoletano che potrebbe agire alle spalle dell’oriundo nerazzurro.

Non conosciamo molto bene i nostri avversari della Moldavia: il c.t. è Serghei Cleșcenco e il modulo potrebbe essere il 4-2-3-1, con questi possibili undici titolari: Kozhukhar in porta; una difesa a quattro con Reabciuk, Baboglo, Craciun e Dumbravanu da destra a sinistra; nel cuore della mediana spazio per Rata e Motpan; esterno destro Bodisteanu, poi il trequartista centrale Caimacov, l’ala sinistra Postolachi e come centravanti Nicolaescu.

PRONOSTICO E QUOTE

La differenza tecnica è comunque netta, per cui le quote Snai illustrano un pronostico a senso unico sulla diretta Italia Moldavia. Il segno 1 è praticamente certo e indicato a 1,06, mentre già un pareggio è quotato a 11 volte la giocata e un clamoroso successo moldavo varrebbe 28 volte la posta.