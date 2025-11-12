Diretta Italia Moldavia Under 19, streaming video tv: prevista una goleada in favore degli Azzurrini secondo le previsioni degli esperti (12 novembre 2025)

DIRETTA ITALIA MOLDAVIA UNDER 19 (RISULTATO 4-0): INTERVALLO

Era una partita sulla carta piuttosto facile e gli Azzurrini finora stanno onorando nel migliore dei modi il pronostico nella diretta Italia Moldavia Under 19, che all’intervallo ci indica un risultato già di 4-0 per la nostra U19. Il risultato si è sbloccato infatti già dopo soli cinque minuti di gioco grazie al gol di Ciardi che ha permesso di mettere la partita in discesa per l’Italia Under 19.

Infortunio Cambiaghi, fastidio alla coscia per l’attaccante/ Costretto ad abbandonare il ritiro di Coverciano

In seguito ecco altri due gol fra il 13’ e il 16’ minuto di gioco, ad opera rispettivamente di Mosconi e Coletta, per cui potremmo dire che dopo un quarto d’ora la diretta Italia Moldavia Under 19 fosse già indirizzata molto chiaramente. Il quarto e ultimo gol del primo tempo non si è fatto attendere molto di più, lo ha segnato infatti al 20’ minuto Sala. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Infortunio Anguissa, altro stop per il centrocampo azzurro/ Le condizioni del camerunense (12 novembre 2025)

DOVE VEDERE DIRETTA ITALIA MOLDAVIA UNDER 19, STREAMING VIDEO

Se siete interessati a vedere la diretta Italia Moldavia Under 19 potrete farlo gratuitamente su Rai Sport. Stesso discorso vale per la diretta streaming su Rai Play.

SI COMINCIA!

Siamo arrivati finalmente al via della diretta Italia Moldavia Under 19, e allora possiamo anche andare a leggere qualche numero legato ai precedenti perché ne troviamo quattro ufficialmente registrati, tutti validi per le qualificazioni agli Europei e con uno scenario che è netto, visto che la nostra nazionale ha vinto in tre occasioni con un solo pareggio. Non si gioca comunque da tanto: l’ultimo incrocio è datato ottobre 2017, dunque otto anni fa, in quel caso netto 4-0 per l’Italia che aveva trovato i gol di Nicolò Zaniolo (due volte), Filippo Melegoni e Andrea Pinamonti.

DIRETTA/ Roma Valerenga femminile (risultato finale 0-1): la decide Brekken (11 novembre 2025)

Le altre vittorie degli azzurrini sono arrivate nel 2001 e 2005; anche in questi due casi non abbiamo subito reti, ne erano arrivate due invece nel 2008 quando appunto la Moldavia ci aveva costretti al 2-2, ma in ogni caso il trend è totalmente a nostro favore e bisogna dire che anche nella partita di oggi ci aspettiamo una vittoria, pur non dovendo permetterci di sottovalutare l’avversaria. Adesso possiamo realmente lasciar parlare il campo e provare a raccontare insieme questa intrigante sfida, accomodiamoci e diamo il via alla diretta Italia Moldavia U19, si gioca! (agg. di Claudio Franceschini)

PRIMO IMPEGNO

Finalmente ci siamo, si parte: la diretta Italia Moldavia Under 19 sarà la prima giornata delle qualificazioni Europei. Si gioca in Sicilia, precisamente ad Acireale, e c’è tantissima attesa per vedere i nostri Azzurrini giocarsi le proprie carte. Appuntamento a mercoledì 12 novembre 2025 alle ore 15:00.

Le altre Nazionali del Gruppo 9 sono Bosnia Erzegovina e Polonia che l’Italia sfiderà rispettivamente il 15 e il 18 novembre. Insomma, tutto si deciderà nel giro di pochissimi giorni a parte proprio dalla sfida con la Moldavia.

Da agosto ad oggi, l’Italia U19 ha preso parte a sette amichevoli contro Albania (una vittoria e un pareggio), Croazia (pareggio), Germania (sconfitta), Repubblica Ceca (vittoria) e Scozia (pareggio e vittoria).

LE PROBABILI FORMAZIONI ITALIA MOLDAVIA UNDER 19

L’Italia Under 19 si schiererà con il modulo 4-3-3. Tra i pali Nunziante, pacchetto arretrato composto da Idele, Natali, Nardin e Cocchi. A centrocampo spazio per Di Nunzio, Mantini e Ciardi con Liberali, Cacciamani e Iddrissou in avanti.

La Moldavia Under 19 risponderà con lo stesso assetto tattico. In porta Obiscalov, protetto da Fortuna, Sosnovschi, Pascari e Andreiciu. Nella zona nevralgica del campo troveremo Mardari, David e Musteata con Sprinseans, Sula e Sirbu in attacco.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE ITALIA MOLDAVIA UNDER 19

Favoritissima l’Italia Under 19, quotata 1.02 dai bookmakers, con il pareggio a 12.50 e il 2 fisso per la Moldavia a 36. Over 2.5 e Under 2.5 rispettivamente a 1.18 e 3.96.