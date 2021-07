Diretta Italia Mongolia/ Streaming video tv: basket 3X3 donne (Olimpiadi 2020 Tokyo)

DIRETTA ITALIA MONGOLIA BASKET 3X3: UN GRANDE APPUNTAMENTO ALLE OLIMPIADI 2020 TOKYO

Italia Mongolia, in diretta dall’Aomi Urban Sports Park di Tokyo, inizia alle ore 10:30 di sabato 24 luglio: come sempre l’orario è da considerarsi italiano, siamo alle Olimpiadi 2020 Tokyo e questa è la prima partita che la nostra nazionale affronta nel torneo femminile di basket 3X3. Evento storico, perché viene ospitato per la prima volta ai Giochi: le nostre ragazze sono riuscite a qualificarsi timbrando un risultato straordinario (paragonabile a quello della nazionale di Meo Sacchetti) e così sono entrate in una competizione che vede ai nastri di partenza otto squadre.

Risultati Olimpiadi Tokyo 2020/ Diretta live delle gare: programma fittissimo!

Difficile fare previsioni, perché si tratta di una novità assoluta; possiamo anticipare che si giocherà un round robin con due turni per giorno (infatti l’Italia affronterà anche la Francia, più tardi) con le prime due che andranno direttamente ai quarti di finale e le altre quattro che si incroceranno in un ideale playoff in gara secca. Cosa succederà dunque nella diretta di Italia Mongolia? Lo scopriremo, intanto possiamo rapidamente presentare il basket 3X3 alle Olimpiadi 2020 Tokyo addentrandoci nei meandri di questa affascinante disciplina.

OLIMPIADI TOKYO 2020/ "Sono Giochi politici e con lo spettro dell’atomica”

DIRETTA ITALIA MONGOLIA BASKET 3X3 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LE OLIMPIADI 2020

Anche la diretta tv di Italia Mongolia basket 3X3, come tutte le Olimpiadi 2020 Tokyo, potrebbe essere garantita dalla Rai: specifichiamo che i canali di riferimento sono Rai Due, Rai Sport e Rai Sport + e che la televisione di stato trasmetterà 200 ore in diretta, scegliendo di volta in volta le discipline e i momenti da seguire. La Rai non dovrebbe avere un servizio di diretta streaming video, che sarà invece affidato a Discovery +: la piattaforma è di fatto quella che trasmette integralmente le Olimpiadi 2020 Tokyo, sarà necessario un abbonamento che è incluso nel pacchetto per i clienti Amazon Prime e Eurosport Player. A questo proposito gli abbonati DAZN potranno servirsi del portale per seguire i canali di Eurosport.

Risultati Volley e Beach Volley/ Olimpiadi 2020 Tokyo, diretta live: oggi gli azzurri

RISULTATI E CONTESTO

Italia Mongolia ci introduce dunque al torneo di basket 3X3 femminile alle Olimpiadi 2020 Tokyo. Questa competizione prevede che ciascuna nazionale sia composta da quattro giocatrici: tre ovviamente vanno in campo e c’è una sola riserva. Gli allenatori non possono stare nei pressi del terreno di gioco, un po’ come succede nel tennis; i punti segnati per ogni canestro sono 1 (dentro l’area o ai tiri liberi) o 2, al di fuori dell’arco dei 6,75 metri che normalmente definirebbe le triple. Si gioca ad una metà campo sola: ogni volta che si conquista un rimbalzo difensivo bisogna uscire dall’area, un concetto che chi ha frequentato i campetti di basket conoscerà bene. Poi, il tempo è effettivo e della durata di 10 minuti, il che significa che il cronometro si ferma; la partita viene vinta dalla squadra che al termine del tempo sia in vantaggio, ma anche da quella che abbia raggiunto i 21 punti (naturalmente prima dello scadere dei 10 minuti). Ancora, in caso di parità si va ai supplementari: qui, vince la prima nazionale in grado di segnare 2 punti.



© RIPRODUZIONE RISERVATA