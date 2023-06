Diretta Italia Montenegro donne/ Risultato live, dove vedere in streaming video tv (Europei basket 2023)

DIRETTA ITALIA MONTENEGRO DONNE: PER ANDARE AI QUARTI!

Italia Montenegro donne, che è in diretta dalla Drive In Arena di Tel Aviv, si gioca alle ore 20:00 di lunedì 19 giugno (fuso italiano): siamo al playoff degli Europei basket 2023, la nostra nazionale è reduce da un girone chiuso con una vittoria e due sconfitte e, dopo aver perso contro il Belgio, torna in campo 24 ore dopo per sfidare il Montenegro. In palio, lo sappiamo già, l’incrocio con la Francia nei quarti di finale: ovviamente una sfida durissima, ma lo sarà anche quella di stasera ed è su questa che le ragazze di Lino Lardo dovranno innanzitutto concentrarsi.

La diretta di Italia Montenegro donne è il quarto impegno in pochi giorni agli Europei basket 2023: come detto le azzurre hanno disputato un girone discreto, vincendo la partita che dovevano vincere (quella contro Israele) e dunque prendendosi la qualificazione alla fase successiva che purtroppo, ma questo era nelle previsioni, ci vede affrontare un match in più prima di poter dire di essere ai quarti, avvicinando la qualificazione alle Olimpiadi. Vedremo allora cosa succederà sul parquet della Drive In Arena, tra poco si gioca e noi possiamo intanto fare qualche valutazione sui temi principali legati al match.

DIRETTA ITALIA MONTENEGRO DONNE DONNE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Montenegro donne sarà trasmessa sui canali della televisione satellitare: Sky Sport ha acquistato i diritti per trasmettere gli Europei basket 2023 e dunque le partite della nostra nazionale saranno un appuntamento per gli abbonati, che potranno anche attivare (senza costi aggiuntivi) il servizio di diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go. Il canale è Sky Sport Arena (numero 204 del decoder), ma va ricordato che la diretta tv di Italia Montenegro donne sarà anche in chiaro, nello specifico su Rai Sport e dunque con diretta streaming video disponibile su Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI ITALIA MONTENEGRO DONNE SU RAIPLAY

DIRETTA ITALIA MONTENEGRO DONNE: RISULTATI E CONTESTO

Si avvicina il momento della diretta di Italia Montenegro donne: per le azzurre impegno non semplice, fino a questo momento gli Europei basket 2023 sono stati tosti per una nazionale che si è presentata in Israele con buone speranze ma anche la consapevolezza di dover sudare per arrivare tra le prime otto. L’esordio ci ha visto perdere contro la Repubblica Ceca, una partita che ha avuto più volti e nella quale le nostre ragazze hanno avuto uno straordinario parziale all’inizio del terzo quarto ma poi si sono bloccate sul più bello, perdendo il duello punto a punto.

La vittoria contro Israele è stata decisiva per qualificarci al playoff con una giornata di anticipo, evitando che quello contro il temutissimo Belgio diventasse uno spareggio: abbiamo perso anche contro i Diavoli Rossi e questo ci ha fatto finire in terza posizione nel girone, ma come sappiamo il piazzamento è utile per farci proseguire la corsa agli Europei 2023 di basket femminile. Adesso la speranza è che alla Drive In Arena possiamo mettere in campo la nostra versione migliore: battere il Montenegro è chiaramente possibile, staremo a vedere cosa ci dirà il campo…











