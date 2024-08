DIRETTA ITALIA MONTENEGRO PALLANUOTO ALLE OLIMPIADI DI PARIGI 2024: COME CI ARRIVIAMO

Arriva il momento tanto atteso del nuovo incontro dell’Italia della pallanuoto alle Olimpiadi di Parigi 2024, il Settebello scende in acqua per la terza gara di questa rassegna olimpica francese contro il Montenegro dopo aver regolato in ordine Stati Uniti e Croazia, gli azzurri se la vedranno oggi 1 agosto 2024 contro la nazionale montenegrina di Gojkovic. Si torna in acqua oggi a partire dalle 16.35 nelle piscine dell’Acquatics Centre di Parigi e la diretta Italia Montenegro sarà ovviamente visibile anche su Rai2, così come su Discovery+, emittente che detiene i diritti completi di tutte le sfide, e Eurosport su Sky.

Subito dopo la sfida ai montenegrini il Settebello se la vedrà tra due giorni con la Romania alle ore 21.05, mentre il 5 agosto sarà la volta di Grecia Italia in un girone davvero tosto e impegnativo che vanta presenze davvero importanti, l’Italia di Campagna però avrà come unico obiettivo la vittoria in una gara chiave del girone A alle Olimpiadi di Parigi 2024.

ITALIA MONTENEGRO PALLANUOTO, LA CARICA DI CAMPAGNA PRIMA DELLA SFIDA DI PARIGI 2024

I due successi ottenuti dall’Italia di Campagna in altrettante partite alle Olimpiadi di Parigi 2024 hanno spianato la strada alla qualificazione nel girone A dei due da sei squadre, ma il tecnico Campagna ha alzato la guardia dopo le due vittorie contro Stati Uniti e e Croazia: “Abbiamo fatto una grande gara oggi e la abbiamo fatta contro i campioni del mondo della Croazia, noi Bellissimi? No, ‘bellissimi’ vorrei che lo fossimo alla fine del torneo d’Olimpia” le parole dell’allenatore del Settebello.

Campagna ha poi ricordato come la durata del torneo imponga la massima attenzione visto che le sbavature e gli scivoloni sono come sempre dietro l’angolo, ma la diretta Italia Montenegro può portarci altre risposte davvero molto importanti in ottica qualificazione e magari come possibile medaglia in un torneo parigino davvero qualitativo.