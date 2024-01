DIRETTA ITALIA MONTENEGRO/ Video streaming Rai: parla Sandro Campagna (Europei pallanuoto 2024, 12 gennaio)

DIRETTA ITALIA MONTENEGRO: PARLA CAMPAGNA

In vista della diretta di Italia Montenegro, può essere utile rileggere il commento del commissario tecnico Alessandro Campagna, riportato sul sito Internet della FIN, al termine della sconfitta di lunedì contro l’Ungheria che ha macchiato una fase a gironi fino a quel momento eccellente: “Abbiamo giocato una brutta partita sbagliando molto, soprattutto in fase conclusiva. Ma ripeterei le scelte fatte”.

Campagna ha quindi spiegato perché non aveva giocato Di Fulvio, oltre ovviamente allo squalificato Di Somma (oggi rivedremo entrambi): “Ho preferito fermare Di Fulvio per consentirgli di recuperare e aumentare il minutaggio di altri giocatori. Ora abbiamo tre giorni per lavorare, confrontarci e farci trovare pronti per i quarti di finale”. Molto chiaro ed onesto era stato anche il commento di Nicholas Presciutti: “Dispiace perché non è questa la nostra identità. Si può anche perdere ma non in questo modo”. La speranza quindi è naturalmente quella di rivedere in azione stasera la versione del Settebello che abbiamo ammirato contro la Grecia… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA ITALIA MONTENEGRO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Montenegro sarà garantita in chiaro per tutti da Rai Sport, canale che trasmette le partite del Settebello agli Europei di pallanuoto Croazia 2024 al numero 58 del telecomando. Ricordiamo che sarà possibile seguire anche in diretta streaming video Italia Montenegro, come al solito tramite il sito di Rai Play, oppure con la relativa app.

IL QUARTO DI FINALE

Italia Montenegro, in diretta da Zagabria, capitale della Croazia, si giocherà alle ore 20.15 di questa sera, venerdì 12 gennaio, con il Settebello che tornerà quindi in acqua per giocare i quarti di finale degli Europei di pallanuoto 2024. Inizia anche per noi dunque la fase ad eliminazione diretta, mentre gli slavi sono arrivati a Italia Montenegro vincendo una partita di playoff mercoledì sera con un netto 10-5 contro la Germania, dovuto al terzo posto nel girone della prima fase.

Il Settebello invece arriva alla diretta di Italia Montenegro dopo qualche giorno di riposo, essendo terminata lunedì la fase a gironi: il bilancio è in chiaroscuro, ottimo il facile esordio contro la Georgia e soprattutto bellissima la vittoria di sabato scorso contro la Grecia per 15-8, una partita letteralmente dominata dal nostro Settebello contro gli ellenici vice-campioni olimpici e del Mondo. L’Italia però poi ha perso anche piuttosto malamente contro l’Ungheria, passando dal primo al secondo posto, che comunque ha garantito l’accesso immediato ai quarti. Adesso però la questione più urgente è capire quale Settebello vedremo nella diretta di Italia Montenegro…

DIRETTA ITALIA MONTENEGRO: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Italia Montenegro, ricordiamo che gli Europei di pallanuoto 2024 aprono un periodo fondamentale per il nostro Settebello, perché il mese prossimo ci saranno anche i Mondiali a Doha e tra questi due eventi c’è pure da conquistare la qualificazione olimpica – in questo anno dunque si disputeranno tutti i principali tre tornei internazionali, con una concentrazione mai vista. Il cammino quindi è lunghissimo e qualche alto e basso più che comprensibile, però onestamente speriamo di non rivedere l’Italia del match contro l’Ungheria, nemmeno lontana parente di quella ammirata contro la Grecia.

Il potenziale c’è e la splendida prestazione contro la Grecia del Settebello del c.t. Sandro Campagna lo dimostra chiaramente, però servirà giocare sempre così più si va avanti con la competizione, a maggior ragione considerando che agli Europei c’è in palio un solo posto per i Giochi. Il Montenegro ha la capacità di essere ostico per chiunque, anche se non ha ancora vinto nemmeno una partita nei tempi regolamentari – due pareggi contro Francia e Croazia sono diventati vittorie ai rigori – e allora sarebbe utile non complicarci la vita: che cosa ci dirà la diretta di Italia Montenegro?











