Diretta Italia Montenegro/ Streaming video tv, secondo match azzurro (Europei basket)

DIRETTA ITALIA MONTENEGRO: SECONDO IMPEGNO AZZURRO!

Italia Montenegro, in diretta dal Pavelló Municipal Font de San Lluís di Valencia, si gioca alle ore 15:00 di venerdì 18 giugno: è il secondo impegno delle azzurre nel gruppo B degli Europei 2021 di basket femminile. Dopo aver affrontato la Serbia, senza ombra di dubbio la grande favorita per vincere il girone, il gruppo di Lino Lardo si presenta ad un impegno sulla carta più abbordabile, contro un’altra nazionale dell’ex blocco sovietico che però ha qualcosa meno delle “cugine”, e che rappresenta sicuramente un’avversaria da battere.

Non bisogna fare calcoli: per avere la certezza di qualificarsi almeno al turno preliminare bisogna vincere oggi e farlo anche contro la Grecia, evitando eventuali classifiche avulse in cui i punti segnati e subiti potrebbero essere importanti. Sfida alla portata delle azzurre, ma vedremo come andranno le cose; aspettando la diretta di Italia Montenegro possiamo sicuramente fare una valutazione su quelli che saranno i temi principali esposti sul parquet di Valencia per questa partita degli Europei 2021.

DIRETTA ITALIA MONTENEGRO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Montenegro sarà trasmessa in esclusiva per gli abbonati alla televisione satellitare: sarà così per tutte le partite della nazionale azzurra agli Europei 2021 di basket femminile. Il canale sarà Sky Sport Uno (numero 201 del decoder) e i clienti potranno decidere di seguire il match anche attraverso il servizio di diretta streaming video, grazie all’applicazione Sky Go che non comporta costi aggiuntivi e si può attivare su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA ITALIA MONTENEGRO: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Italia Montenegro rappresenta come detto una partita che la nostra nazionale deve vincere: i rapporti di forza nel gruppo B, a parte la Serbia, sono decisamente sottili e dunque possiamo dire che ogni partita possa presentare qualunque tipo di risultato. Montenegro ha individualità in grado di vincere le partite da sole, e allora le azzurre devono stare attente soprattutto alla fisicità e alla qualità di almeno due giocatrici (ne parleremo) su cui si poggia il gioco balcanico. Staremo a vedere, di certo anche l’Italia ha in Cecilia Zandalasini una cestista che può fare la differenza, come del resto ha già dimostrato nel contesto degli Europei di basket femminile; per il resto si tratta di giocare come sappiamo, con fiducia e sapendo che l’obiettivo è alla nostra portata, perché magari non possiamo arrivare in zona medaglia ma certamente qualificarci tra le prime sei sì, e allora quello dovrà essere il traguardo…

