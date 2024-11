DIRETTA ITALIA MONTENEGRO U19, INIZIANO LE QUALIFICAZIONI PER L’EUROPEO

Si gioca la prima giornata delle qualificazione per l’Europeo con la diretta Italia Montenegro U19 in campo alle 10,00 di giovedì 13 novembre 2024. Gli Azzurrini di mister Bollini avranno la grande opportunità di portare a casa i primi tre punti con una gara tra le mura amiche.

Probabili formazioni Italia Montenegro U19/ Chi giocherà ad Archanes? (oggi 13 novembre 2024)

Questa Italia U19 non vince da tre partite ma è pronta a giocarsi questa sfida per cercare i primi punti in vista del prossimo Europeo di categoria. Tre sconfitte di fila per il Montenegro che ha perso le ultime amichevoli e ha voglia di rifarsi in questa sfida.

DIRETTA ITALIA MONTENEGRO U19, STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Italia Montenegro U19 non sarà trasmessa in televisione ma potrà essere vista sul sito della FIGC. Potrete anche seguire questo match attraverso la nostra diretta testuale che vi racconterà le emozioni e le azioni salienti.

DIRETTA/ Real Madrid Virtus Bologna (risultato finale 98-86): time to blancos! (12 novembre 2024)

ITALIA MONTENEGRO U19, LE PROBABILI FORMAZIONI

Andiamo a vedere quali potrebbero essere le scelte del C.T. Bollini analizzando le probabili formazioni della partita. Tra i pali giocherà il portiere della Fiorentina Martinelli difeso da una linea a quattro formata da Fortini, Leoni, Natali e Cocchi. Mendicino, Riccio e Liberali formeranno un centrocampo di qualità e quantità chiamato a dare equilibrio alla squadra.

L’attacco è a firma Genoa con Fini (attualmente in prestito all’Excelsior) ed Ekhator sugli esterni e con Camarda in campo dopo il debutto da titolare in Serie A.

Diretta/ Sinner Fritz (risultato finale 2-0): Jannik inarrestabile (Atp Finals 2024, 12 novembre)

ITALIA MONTENEGRO U19, LE QUOTE

Come finirà la sfida tra Italia U19 e Montenegro U19 valida per le qualificazioni agli Europei di categoria? Il match, in programma oggi alle 12.00, vede come favoriti gli azzurrini, almeno secondo i bookmakers. L’1 è quotato 1.36. Meno probabile il pareggio tra le due squadre, l’X, quotato 5.15 mentre il 2, ovvero la vittoria del Montenegro, è data a 7.50, dunque molto improbabile.