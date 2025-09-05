Diretta Italia Montenegro U21 streaming video Rai 2: orario, probabili formazioni e risultato live della partita (oggi 5 settembre 2025)

DIRETTA ITALIA MONTENEGRO U21: INIZIA UN NUOVO CICLO

Siamo all’inizio di un nuovo ciclo biennale, la diretta Italia Montenegro U21 dallo stadio Alberto Picco di La Spezia sarà oggi pomeriggio, venerdì 5 settembre 2025, con fischio d’inizio alle ore 18.15, il primo appuntamento per gli Azzurrini nel girone E delle qualificazioni ai prossimi Europei Under 21 del 2027.

Gli spunti sono davvero tanti: sarà particolare l’organizzazione congiunta della fase finale da parte di Albania e Serbia, due nazioni solitamente non così amiche; dal punto di vista più strettamente sportivo, ricordiamo che il torneo varrà anche per identificare le squadre europee che parteciperanno alle Olimpiadi di Los Angeles 2028 e noi ci affidiamo al nuovo c.t. Silvio Baldini.

Ci eravamo lasciati a giugno con la fase finale dello scorso Europeo, con il pareggio contro la Spagna che ci aveva messi al secondo posto nel girone consegnandoci l’incrocio con la Germania nei quarti: una partita “eroica” e anche con forti rimpianti, chiusa purtroppo con una immeritata sconfitta per 3-2 ai supplementari e conseguente eliminazione.

Adesso però è il tempo di voltare pagina e di pensare al futuro (anche a cinque cerchi) con un nuovo ciclo, quindi moltissimi nuovi giocatori e come detto anche un nuovo commissario tecnico: per tanti sarà il giorno del debutto, con tutte incognite del caso. Quanto inciderà tutto questo sulla diretta Italia Montenegro U21?

ITALIA MONTENEGRO U21 IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

Come al solito per le partite della nostra Under 21, la diretta Italia Montenegro U21 sarà garantita oggi pomeriggio in chiaro per tutti su Rai 2 e di conseguenza anche in diretta streaming video con sito o app di Rai Play.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA ITALIA MONTENEGRO U21 RAI PLAY

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA MONTENEGRO U21

Verso la diretta Italia Montenegro U21 possiamo parlare anche delle probabili formazioni, o almeno delle mosse del nostro nuovo commissario tecnico Silvio Baldini, che infatti dovrebbe affidarsi a un modulo 4-3-3: andiamo allora alla scoperta dei possibili undici titolari fra gli Azzurrini oggi a La Spezia. In porta Nava, mentre i quattro difensori davanti a lui dovrebbero essere Palestra, Chiarodia, Marianucci e Bartesaghi.

L’assetto di Baldini per la sua nuova Under 21 prevede poi un centrocampo a tre, nel quale i primi titolari dovrebbero essere Pisilli, Amatucci e Ndour; infine, il tridente dell’Italia U21 oggi contro i pari età del Montenegro potrebbe essere formato dal primo minuto da Koleosho, Raimondo e Pafundi.